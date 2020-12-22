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На МТЗ независимый профсоюз добился подарков для детей всех сотрудников

При этом вышедшим из «Белпрофмаша» выдали подарки лучше, чем его членам.


Федерация профсоюзов Беларуси может потерять свой главный «козырь» — подарки к Новому году, пишет "Солидарность".

Работники МТЗ, вышедшие из провластной организауции, доказали, что имеют такое же право на подарки детям к празднику, как и члены «Белпрофмаш». Об этом сообщает телеграм-канал стачкома МТЗ.

— Согласно ст. 14 Трудового кодекса РБ, дискриминация работника по принадлежности к тому или иному профсоюзу запрещается. А «дискриминационные условия коллективных договоров, соглашений являются недействительными», — объяснили в стачкоме.

Сотрудники завода, не состоящие в «Белпрофмаш», по инициативе Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) направили генеральному директору обращение с просьбой объяснить, почему им не положены подарки, закупаемые из прибыли предприятия.


— Через пару дней после выдачи подарков членам «Белпрофмаш», состоялась выдача подарков остальным, причем по качественному составу даже лучше, — удивлены на предприятии.

Также в стачкоме сообщили, что детям членов профсоюза РЭП направили подарки европейские профсоюзы.
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