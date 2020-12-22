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Forbes назвал самые богатые семейные кланы США

Американский Forbes опубликовал рейтинг 50 самых богатых семей США, чье суммарное состояние достигает $1,2 трлн, сообщает "Газета.ру".



Их доходы увеличились на 30% по сравнению с 2015 годом. Минимальное состояние попавших в рейтинг, — $7,3 млрд.

Первое место в рейтинге с состоянием в $247 млрд заняла семья Уолтонов, наследников крупнейшего ретейлера Walmart. У них в собственности находятся половина акций компании, которые каждый год приносят семье более $700 млн дивидендов.

На втором месте — семья Кох с $100 млрд. Им принадлежат 84% компании Koch Industries, производящей трубы, химикаты и другие товары.

Третье место заняла семья Mars. Она владеет крупнейшей компанией-производителем продуктов питания, чей капитал оценивается в $94 млрд.

Другие семьи из списка владеют брендами виски Jack Daniel's (семья Браун), Campbell's Soup (семья Дорранс) и Gap (семья Фишер). Семьи Симпло и Рейес — ключевые поставщики McDonald's.
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