С 21 декабря подорожали билеты на поезда — второй раз в этом месяце





С 21 декабря подняли тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях на 5 копеек, на региональных и межрегиональных линиях — в среднем на 5 процентов, на перевозку багажа грузобагажа — в среднем на 5 процентов в сравнении. С 21 декабря подняли стоимость проезда в том числе и на поездах региональных линий бизнес-класса.





К примеру, билет в общий вагон на поезд Гродно-Витебск от станции Воложин до Минска стоил до повышения 3,94 рубля, в плацкартный — 6,1 рубля. С 21 декабря стоимость — 4,14 рубля и 6,4 рубля соответственно. Речь про стоимость билетов, заказанных через сайт БелЖД или приложение. При онлайн-покупке не нужно уплачивать сбор за оформление «квитков». Напомним, в декабре подняли тарифы на регулируемые услуги железнодорожных вокзалов, в том числе оформление билетов на поезда и бронирование мест в кассах вокзалов.





На какие поезда в декабре уже дорожали билеты?





Читатели обратили внимание на то, что на некоторые поезда нынешнее подорожание с 21 декабря — не первое в этом месяце.





«Езжу в командировку в Могилев каждую неделю. В начале декабря билет на поезд межрегиональных линий бизнес-класса из Орши в Могилев стоил 6,86 рубля, затем он подорожал до 8,57 рубля. Это составило +25% к цене. Ради интереса посмотрел на цену билета на поезд эконом-класса, та осталась прежней — 1,66 рубля. Еще подумал, что это немного странно, раз уж объявлено о повышении цены с 21 декабря, — рассказывает читатель. — Планируя очередную командировку, обнаружил, что цена на поезда межрегиональных линий бизнес-класса снова выросла, теперь она уже 9,02 рубля из Орши в Могилев, что составляет уже +31,5% к цене начала декабря. На этот раз уже и эконом „подрос“ до 1,74 рубля. Меня возмущает двойное повышение цен за короткий период, хотя лично по моему кошельку это не бьет на данный момент, поскольку это командировка».





Выяснилось, что с 13 декабря на БелЖД применили повышающий коэффициент в 1,25 на билеты на некоторые поезда бизнес-класса. Поэтому стоимость билета на поезд из Орши в Могилев вырос с 6,86 рубля — до 8,57 рубля (а с 21 декабря — до 9,02 рубля). Речь про стоимость при покупке через сайт или мобильное приложение.





При этом корректирующий коэффициент применили не ко всем поездам региональных линий бизнес-класса. К примеру, на поезд межрегиональных линий бизнес-класса 730Б Гродно — Минск-Пассажирский с 13 декабря не повышали стоимость (только с 21-го числа). К пример билет на этот поезд с 21 декабря от Воложина до Минска обойдется 10,24 рубля (ранее — 9,76 рубля).





С 13 декабря корректирующий коэффициент применили среди прочего к поездам бизнес-класса № 859/860 Минск-Пинск, 751/752 Минск-Пассажирский-Полоцк и на некоторые другие.