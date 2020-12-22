Сколько будет стоит рубль в 2021-м: прогноз Минфина









Он предусматривает сохранение текущей экономической политики, рост зарплаты, основанный на росте производительности труда, и предполагает в 2021 году рост ВВП на уровне 101,8% (в 2022-м — 102,9%, в 2023-м — 103,8%), среднегодовой курс белорусского рубля к доллару США — 2,5678, среднегодовую цену на нефть марки URALS — $40 за баррель, сохранение объема импорта нефти из России для переработки на уровне 18 млн тонн.





Ожидается достижение цели по инфляции на уровне 105,5%, среднегодовая ставка рефинансирования прогнозируется в 2021 году на уровне 7,75–8%.