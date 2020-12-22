+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Сколько будет стоит рубль в 2021-м: прогноз Минфина

Минфин сообщает, что принял для госбюджета целевой сценарий прогнозных параметров.



Он предусматривает сохранение текущей экономической политики, рост зарплаты, основанный на росте производительности труда, и предполагает в 2021 году рост ВВП на уровне 101,8% (в 2022-м — 102,9%, в 2023-м — 103,8%), среднегодовой курс белорусского рубля к доллару США — 2,5678, среднегодовую цену на нефть марки URALS — $40 за баррель, сохранение объема импорта нефти из России для переработки на уровне 18 млн тонн.

Ожидается достижение цели по инфляции на уровне 105,5%, среднегодовая ставка рефинансирования прогнозируется в 2021 году на уровне 7,75–8%.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]