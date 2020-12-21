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Турбогенератор первого энергоблока БелАЭС подключен к энергосистеме

Этап энергетического пуска первого энергоблока Белорусской АЭС завершен.

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Все предусмотренные технические мероприятия и испытания выполнены. Всего проведено 246 испытаний, в том числе режима сброса нагрузки турбогенератора энергоблока с 500 МВт до нуля. 21 декабря в 19.48 турбогенератор первого энергоблока снова подключен к энергосистеме с последующим набором мощности до 500 МВт", - рассказали в пресс-службе.

В ближайшее время после получения разрешения Госатомнадзора начнется опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока. На этом этапе предусмотрено последовательное освоение мощности реакторной установки (75-90-100 % от номинальной) с проведением необходимых испытаний, включая режим сброса нагрузки турбогенератора до нуля.

После успешного завершения испытаний будет проведено комплексное опробование энергоблока в течение 15 суток на номинальной мощности. По его завершении первый энергоблок БелАЭС в установленном порядке будет принят приемочной комиссией в эксплуатацию.
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