+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

"ТК Банку" еще на год запретили открывать депозиты

По размеру активов "ТК Банк" сейчас занимает 21-е место в рейтинге действующих банков республики.

Как пишет Sputnik, открывать депозиты физическим лицам еще на год запретили ЗАО "Банк торговый капитал". 
Соответствующее решение о непродлении лицензии финансового учреждения было принято правлением регулятора, сообщили в Национальном банке Беларуси.

"Принято решение о продлении на год приостановления действия спецразрешения (лицензии) ЗАО "Банк торговый капитал" (ЗАО "ТК Банк") на осуществление банковской деятельности в части осуществления банковской операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады – депозиты", – сказали в Нацбанке.

Там также уточнили, что документ, принятый банком, вступает в силу с понедельника 21 декабря.

"ТК Банк" по состоянию на 1 декабря текущего года по размеру активов занимал 21-е место среди действующих банков Беларуси (доля его активов в совокупных активах составляла 0,2%), его нормативный капитал – 182,7 миллиона рублей.

Закрытое акционерное общество "Банк торговый капитал" было создано в 2008 году. Основным его акционером является иранский "Банк Теджарат". На странице банка указано, что основными направлениями деятельности банка среди прочего является развитие внешнеэкономических связей субъектов хозяйствования Беларуси и Ирана, а также организация системы торгового финансирования и взаиморасчетов между субъектами РБ и стран Ближнего Востока.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]