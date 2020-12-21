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Пока не определились: строительство второй АЭС в Беларуси оценят в течение 2021 года

Оценку перспектив строительства второй АЭС в Беларуси планируется провести в течение 2021 года.


"Мы планируем всю эту работу провести не позднее, чем за 2021 год, в течение 2021 года", - сказал министр энергетики Виктор Каранкевич на пресс-конференции в Минске в понедельник. 

Он рассказал, пишет interfax.by, что соответствующие органы госуправления сейчас ведут изыскательскую работу, чтобы подготовить соответствующие материалы и обоснования. Министр отметил, что по результатам этой работы предложения будут подготовлены и внесены на рассмотрение. 

Как сообщалось, 6 ноября Лукашенко заявил, что в республике нужно построить вторую АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа.

Генеральный директор "Росатом" Алексей Лихачев 8 ноября в интервью госТВ сообщил, что госкорпорация готова участвовать в строительстве второй АЭС в Беларуси, если в стране примут такое решение. 

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.

Физпуск первого энергоблока БелАЭС состоялся 20 августа. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.
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