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На поддержание режима: Путин дал Лукашенко миллиард. Получит ли он его обратно?

Правительство РФ одобрило выделение редиму Лукашенко миллиарда долларов. Средства направят несколькими траншами.


Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении режиму Лукашенко кредита на 1 млрд долларов, сообщает ТАСС.

Кредит будет предоставлен двумя траншами: первые $500 млн - в 2020 году и вторые $500 млн - в 2021 году. 

Напомним, о выделении полуторамиллиардного кредита Лукашенко и Путин договорились во время экстренной встречи в Сочи в сентябре. Первый транш в размере 500 млн долларов Лукашенко получил от Евразийского банка развития в октябре  - якобы на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса.

Еще миллиард долларов в российских рублях Россия выдает на рефинансирование белорусского долга перед Россией.

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