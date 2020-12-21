



Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении режиму Лукашенко кредита на 1 млрд долларов, сообщает ТАСС.





Кредит будет предоставлен двумя траншами: первые $500 млн - в 2020 году и вторые $500 млн - в 2021 году.





Напомним, о выделении полуторамиллиардного кредита Лукашенко и Путин договорились во время экстренной встречи в Сочи в сентябре. Первый транш в размере 500 млн долларов Лукашенко получил от Евразийского банка развития в октябре - якобы на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса.





Еще миллиард долларов в российских рублях Россия выдает на рефинансирование белорусского долга перед Россией.