На поддержание режима: Путин дал Лукашенко миллиард. Получит ли он его обратно?
Правительство РФ одобрило выделение редиму Лукашенко миллиарда долларов. Средства направят несколькими траншами.
Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении режиму Лукашенко кредита на 1 млрд долларов, сообщает ТАСС.
Кредит будет предоставлен двумя траншами: первые $500 млн - в 2020 году и вторые $500 млн - в 2021 году.
Напомним, о выделении полуторамиллиардного кредита Лукашенко и Путин договорились во время экстренной встречи в Сочи в сентябре. Первый транш в размере 500 млн долларов Лукашенко получил от Евразийского банка развития в октябре - якобы на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса.
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"Белорусский партизан"
16:50 21/12/2020
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