+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

До 580 рублей в год: во сколько власти оценили наше право крутить баранку по дорогам страны

С 2021 года в Беларуси планируют ввести новый транспортный налог, который может заменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск к дорожному движению.

Лукашенко внес на рассмотрение проект закона об изменении налогового кодекса, его приняла Палата представителей и одобрил Совет Республики. 

Документ появился на сайте Министерства финансов. В приложении 27 к этому проекту опубликованы и возможные ставки налога для автомобилистов. Теперь владельцам автомобилей, возможно, придется платить до 580 рублей в год за право выезда на дороги страны.

Размер ставки зависит от разрешенной полной массы автомобиля.

Так, за машину массой не более 1,5 тонны физическому лицу придется заплатить 61 рубль; далее ставка повышается за каждые 250 кг максимальной массы. Больше всего придется заплатить за легковушку массой более 3 тонн (сюда подпадают некоторые внедорожники): 223 рубля.

За прицеп надо будет заплатить от 41 до 223 рублей, причем в этом разделе лишь две ставки: прицепы массой до 750 кг и массой свыше 750 кг.

Плата за грузовой автомобиль составит от 162 до 508 рублей, за седельный тягач — 406 рублей, за автобус — от 244 до 447 рублей, за мотоцикл — 41 рубль.

Для организаций ставки налога повышенные: для них минимальная сумма налога составит 70 рублей в год (мотоцикл), а максимальная — 580 рублей в год (грузовой автомобиль массой более 12 тонн).
Источник: the-village.me
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусо
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]