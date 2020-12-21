Лукашенко внес на рассмотрение проект закона об изменении налогового кодекса, его приняла Палата представителей и одобрил Совет Республики.





Документ появился на сайте Министерства финансов. В приложении 27 к этому проекту опубликованы и возможные ставки налога для автомобилистов. Теперь владельцам автомобилей, возможно, придется платить до 580 рублей в год за право выезда на дороги страны.





Размер ставки зависит от разрешенной полной массы автомобиля.





Так, за машину массой не более 1,5 тонны физическому лицу придется заплатить 61 рубль; далее ставка повышается за каждые 250 кг максимальной массы. Больше всего придется заплатить за легковушку массой более 3 тонн (сюда подпадают некоторые внедорожники): 223 рубля.





За прицеп надо будет заплатить от 41 до 223 рублей, причем в этом разделе лишь две ставки: прицепы массой до 750 кг и массой свыше 750 кг.





Плата за грузовой автомобиль составит от 162 до 508 рублей, за седельный тягач — 406 рублей, за автобус — от 244 до 447 рублей, за мотоцикл — 41 рубль.





Для организаций ставки налога повышенные: для них минимальная сумма налога составит 70 рублей в год (мотоцикл), а максимальная — 580 рублей в год (грузовой автомобиль массой более 12 тонн).



