Отель на Зыбицкой в Минске выставлен на продажу за $ 25,6 миллиона









Гостиница-долгострой Mercure на Зыбицкой строилась долго. Возведение объекта началось более 10 лет назад, а открыть отель обещали сначалачерез четыре года. Но первые постояльцы в итоге въехали лишь в 2019 году. Объект недвижимости проработал лишь несколько месяцев. Далее — процедура банкротства его хозяев, и, как следствие, гостиница выставлена на продажу.

Собственник гостиницы — СООО «Славичи». Начальная стоимость объекта — 64.863.950 рублей. По актуальному курсу Нацбанка на сегодня — это $ 25,6 миллиона. Интересно, что торги будут проводиться с понижением начальной стоимости, но минимальный возможный предел также указан — 61.620.753 рублей.

Помимо номерного фонда на 126 номеров, гостиница включает в себя административное помещение на 206 кв.м., ресторан на 737,8 кв.м. Преимущество этого объекта — собственный подземный паркинг на 45 машиномест, наличием которого едва ли может похвастаться еще какой-нибудь отель в этих местах, рассказал Realt.by директор ЗАО «Белреализация» Михаил Андреев.

Аукцион состоится 12 января 2021 года, заявки на участие принимаются до 11.01.2021 г.

— Интерес к отелю есть, но я не уверен, что люди готовы покупать такой объект с первого аукциона по рыночной цене. С другой стороны, важно учитывать, что, во-первых, это полностью готовый к эксплуатации объект недвижимости, а во-вторых, гостиница построена на ул. Зыбицкой, где строительство очень ограничено. Это все обеспечивает отелю уникальность, а значит, и инвесторы, уверен, найдутся, — отметил Михаил Андреев.



