Ярослав Романчук: «Нас ждет затягивание поясов»





Своим прогнозом исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук поделился с газетой «Белорусы и рынок»





— В 2021-м нас ждет затягивание поясов: сокращение доходов (зарплат, пенсий и пособий), покупательной способности, — отметил экономист. — Заметьте, никто и не заикается про «по 500», потому что уже давно средняя зарплата меньше. И в следующем году сократится еще на 20—25 %. А «объяснять» это, наверное, будут санкциями и тем, что «НАТО нападает». Или расскажут, что созвездие Гончих псов как-то помешало выполнить гениальные планы белорусской власти.





Многие предприятия закредитованы и при низкой или даже отрицательной рентабельности вернуть эти деньги не имеют возможности. И если слух о том, что Павлу Каллауру «не продлевают контракт», подтвердится и будет назначен кто-то склонный поддерживать кредитную экспансию, тогда добро пожаловать в новый виток инфляционно-дефляционной спирали. Предприятия будут обеспечены «обороткой», а все остальные станут платить «девальвационный налог».









Другого способа финансирования госрасходов и поддержки этих предприятий нет. Они, конечно же, существуют в природе, но нынешней власти недоступны: приватизация (но сторонников этого пути решения проблем я в верхах не вижу) и размещение гособлигаций (никто денег этой власти на Западе не даст). Да и под 9—10 % годовых едва ли найдется много желающих дать больше 1,5—2 млрд долларов. А отдавать-то в 2021-м придется гораздо больше: 3—4 млрд долларов!





Главной угрозой в 2021 году я вижу токсичные активы банков и предприятий, а также недоверие населения, которое может еще больше ухудшить финансовое состояние банков. Потеря налоговых поступлений, рост дефицита бюджета, резкое падение возможностей зарабатывать и брать в долг на внешних рынках — вот очевидные угрозы, с которыми белорусская власть столкнется в 2021 году.