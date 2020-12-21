Биткойн обновляет исторические максимумы, одолев отметку в $24 тыс.





По данным Coindesk, биткойн достиг отметки в $24,228, на 7:25 эта криптовалюта торгуется у отметки $24,009 тыс. Впрочем, реальный курс зависит от торговой площадки, ряд которых сейчас показывает более высокие котировки биткойна -





Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн.