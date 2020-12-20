К каким же странам присматриваются белорусы?

Из анализа трафика международной платформы REALTING следует, что в настоящий момент почти 67% белорусских пользователей интересуются недвижимостью в Польше. В ТОП-5 наиболее часто запрашиваемых белорусами стран также входит Чехия, Испания, Литва и Черногория.





Польша

Обучение в ВУЗе, официальное трудоустройство, ведение бизнеса и др. относятся к основным способам легализации в Польше. Покупка недвижимости в стране в этот список не входит. При этом наличие собственной квартиры или дома снимет вопросы о месте жительства и прописке и станет дополнительным аргументом для выдачи временного вида на жительство.





Как отмечают эксперты варшавского АН East West Reals, инвестиции в недвижимые объекты Польши, и в особенности Варшавы, сегодня считаются очень выгодными. Стоит отметить, что рынок жилой недвижимости в столице остается динамичным даже в период COVID-19 — однокомнатная квартира в центре, как правило, продается в течение пары недель. Большим спросом, в том числе у белорусов, сейчас пользуются небольшие квартиры площадью до 35 м².









Польские города, которыми чаще всего интересуются белорусские пользователи

Иностранные граждане имеют право приобретать практически любую недвижимость в Польше. Ограничения касаются только покупки домов и земельных участков — в этих случаях требуется специальное разрешение от польского МИДа. Из документов при себе необходимо иметь паспорт и согласие супруга/супруги.





Чехия

Чехия по праву считается одной из стабильнейших и безопаснейших стран в Европе. Из года в год она уверенно входит в пятерку самых популярных стран среди русскоговорящих эмигрантов.





Для долгосрочного пребывания на территории Чешской республики зарубежному гражданину нужно получить соответствующее разрешение (в народе — ВНЖ). Покупка жилого, коммерческого объекта или участка в Чехии не является основанием для его выдачи. Однако наличие недвижимости в стране (у родственников в частности) дает возможность оформления шенгенской визы по упрощенной схеме.





Где в Чехии чаще всего просматривают недвижимость белорусы





Каких-либо серьезных требований к иностранцам, желающим приобрести здесь квадратные метры, не предъявляется. Для заключения сделки потребуются только загранпаспорт и необходимая сумма средств на покупку.





Испания

Эта теплая и солнечная страна полюбилась, конечно же, и белорусским гражданам. По наблюдениям специалистов агентства EspanaTour, белорусы приобретают квартиры в Испании в качестве «пенсионной подушки» либо стартовой площадки для переезда на постоянное место жительства в будущем. Большинство из них, как правило, располагает бюджетом в 60-80 тыс. евро. Так, средний бизнес в Беларуси может себе позволить покупку жилья в испанских городах.





Чтобы переехать в Испанию, необходимо оформить вид на жительство. Среди возможных способов его получения покупка недвижимого имущества не числится. При приобретении недвижимости все члены семьи получают мультивизу. При частом выезде за рубеж можно рассчитывать на пятилетний шенген.









Города Испании, к которым проявляют наибольший интерес посетители REALTING из Беларуси





Литва

Литва также оказалась в числе первых стран, протянувших руку помощи гражданам Беларуси. Уже в августе 2020 года для белорусов были сняты ограничения, введенные из-за COVID-19, и разрешен беспрепятственный въезд в страну «с особыми гуманитарными целями».





В начале декабря Саулюс Сквернялис, исполняющий обязанности премьер-министра Литвы, заявил, что белорусским гражданам, не имеющим возможности оставаться в Беларуси по политическим причинам, национальные визы будут выдаваться бесплатно. Получить такую визу можно и в случае, если ее выдача соответствует целям сотрудничества в области развития, внешней политики, национальной безопасности.





Как сообщают эксперты из крупнейшего литовского агентства Capital, вид на жительство Литвы дает возможность проживать в стране, вести профессиональную деятельность и получать при этом все социальные гарантии. Выдача ВНЖ в обмен на покупку недвижимости здешним законодательством не предусмотрена. Наличие недвижимого имущества в Литве позволяет иностранцу получить мультивизу ЕС и рассматривается как весомый аргумент для оформления ВНЖ на других основаниях.





Зарубежные граждане вправе приобретать недвижимость в Литве, однако существуют некоторые ограничения на покупку объектов сельхозназначения. В целом для оформления сделки понадобится лишь паспорт, нотариальные доверенности, подтверждающие финансовую независимость, и при необходимости согласие супруги или супруга.





Самые популярные среди белорусских пользователей литовские города





Черногория

Комфортный климат, преимущественно солнечная погода и живописная природа притягивают сюда туристов со всего мира. Доступные цены, недорогое содержание и стабильный рост спроса на местную недвижимость делают Черногорию привлекательной и с точки зрения инвестиций.





В стране довольно просто легализоваться, в том числе через покупку недвижимого имущества. Отметим, что белорусские граждане могут пребывать на территории Черногории без виз до 1 месяца. При этом есть возможность продлить нахождение в стране после небольшого перерыва.



