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Мезенцев признал наличие проблем и «кефирных» споров между РФ и Беларусью

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что Россия и Беларусь должны укреплять союзнические отношения.

Если Москва и Минск будут более уверены в потенциале Союзного государства, уважать друг друга, то такой союз не разорвут по кусочкам, на части, пишет belnovosti.by
Мезенцев считает, что страны должны выстраивать свои взаимоотношения на фундаменте искренности, а не обид и укоров. 

Дмитрий Мезенцев отметил, что между Россией и Беларусь пока еще остаются неразрешенные споры.
У нас есть проблемы, есть споры - кефирные, мясные, – рассказал посол, которого цитирует телеканал "Беларусь 1 ".

Остался декабрьский спор по формированию цены на газ. 

При этом не стоит забывать, что отношения Беларуси и России по десяткам направлений строятся на фундаменте искренности и товарищества.
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