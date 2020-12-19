Прогноз курса рубля на неделю 21-25 декабря

Если этого не произойдет, то возможно снижение курса примерно на такую же величину. В понедельник 21 декабря доллар может подешеветь на доли процента, пишет belrynok.by

Как и прогнозировалось, средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе упал на 1%, составив 18 декабря 2,5068 рубля за доллар.





Аналогичный курс евро снизился всего на 0,1% – до 3,0713 рубля за евро.





В то же время, средневзвешенный курс российского рубля упал за неделю на 1,4% и составил 18 декабря 3,4164 белорусских рубля за 100 российских.





Стоимость валютной корзины упала на 1%. При этом объем торгов валютами на БВФБ в среднем за день вырос до 107,2 млн. рублей с 76,8 млн. рублей на предыдущей неделе.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Увеличение объемов было вызвано, по-видимому, продажей валюты белорусскими предприятиями в целях осуществления налоговых платежей.





Теперь курс рубля вступает в зону неопределенности. В последнее время в третьей декаде месяца объем торгов на БВФБ резко снижался вследствие сокращения предложения валюты, что приводило к ослаблению рубля. В свою очередь, уменьшение предложения валюты вызывалось, по-видимому, сокращением экспортных пошлин на нефть и некоторые нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, осуществляемом с 1 ноября и 1 декабря. Если пошлины будут снижения и с 1 января, то в конце декабря история может повториться, то есть предложение валюты на БВФБ будет снижаться.





В нефтяном секторе РБ сейчас происходит что-то непонятное. Компания «Белзарубежторг», входящая в состав Управления делами президента РБ, с 25 декабря получит право экспортировать нефтепродукты на основании генеральных лицензий при наличии действующего соглашения о взаимодействии с концерном «Белнефтехим». А экспорт белорусских нефтепродуктов через Клайпеду, как стало известно на прошедшей неделе, уже прекращен.





На прошедшей неделе Евросоюз утвердил третий пакет антибелорусских санкций, которые заключаются запрет на въезд в Евросоюз 29 человек и заморозку счетов как этих лиц, так и семи юридических лиц. Резидентам ЕС также прямо или опосредованно запрещено предоставлять доступ к финансовым средствам и сотрудничать с предприятиями из санкционного списка.





В списке, в основном, чиновники. Из бизнесменов только Александр Шакутин (главный акционер Амкодора) и Николай Воробей, занимающийся торговлей нефтепродуктами. А предприятия выбраны, в основном, почему-то из сферы военно-промышленного комплекса: танкоремонтное предприятие «140-й ремонтный завод», разработчик автоматизированных систем управления и электроники «Агат», завод колесных тягачей и продавец военной техники «Белтехэкспорт». Кроме них, санкции распространяются на Управление делами президента РБ, застройщика Dana Holdings и IT-компанию «Синезис», которая разработала платформу для распознавания лиц.





Доля этих компаний в белорусском экспорте сравнительно невелика, к тому же они, в основном, сотрудничают со странами вне ЕС. Поэтому на валютный рынок новые санкции серьезного влияния не окажут.





Что касается экономических данных, которые появились на прошедшей неделе, то они были благоприятны для рубля.





По данным Национального банка, отток рублевых средств физических лиц в белорусских рублях из коммерческих банков практически остановился: срочные депозиты населения снизились в ноябре всего на 7,4 млн. рублей – до 4,54 млрд. рублей. А рублевые вклады предприятий выросли на 721,5 млн. рублей – до 7,19 млрд. рублей. Валютные вклады физических лиц в ноябре снизились на 65,5 млн. долларов – до 5,84 млрд. долларов, а юридических лиц – на 23,6 млн. долларов – до 4,98 млрд. долларов.





Розничная торговля при этом сбавляет темпы. В январе-ноябре розничный товарооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на 2%, достигнув 47,93 млрд. рублей.





Состояние внешней торговли, напротив, улучшается. Как сообщили в Нацбанке, экспорт товаров (в ценах ФОБ) в октябре вырос до максимального значения в текущем году и достиг 2,72 млрд. долларов. Сальдо внешней торговли товарами и услугами в октябре составило 309,3 млн. долларов.





Таким образом, состояние белорусских финансов говорит в пользу продолжения укрепления рубля против корзины валют. Однако процессы, происходящие в сфере экспорта нефтепродуктов, могут помешать этому. Так как то, что происходит в нефтепереработке неизвестно, мы не можем предсказать динамику стоимости валютной корзины. Вернее, прогноз будет неопределенным: если в декабре не повториться ситуация последней декады октября и ноября, то стоимость валютной корзины может снизиться на 0-0,5%. Ну а если повториться, то можно ждать ее увеличения на такую же величину из-за значительного снижения предложения валюты на БВФБ.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

На новостях о росте оптимизма в предпринимателей во Франции и Германии курс евро на прошедшей неделе превысил уровень 1,22 доллара за евро. Этому способствовали также новости из США. Там 14 декабря выборщики проголосовали за нового президента – Джо Байдена. В Европе успешно продвигались переговоры о заключении торгового соглашения между Великобританией и ЕС в связи с выходом этой страны из союза с 1 января 2021 года. А в Конгрессе США весьма успешно шли переговоры о выделении экономике США еще 908 млрд. долларов в целях борьбы с последствиями пандемии коронавируса. В таких условиях ФРС США приняла решение сохранить ставки в интервале 0-0,25%, а также продолжить действующие программы поддержки экономики, но не приняла новых мер. Это немного поддержало доллар.





Эксперты ожидают, что ослабление доллара против евро продолжится. Например, валютный стратег-аналитик MUFG Bank в Токио Минори Учида прогнозирует укрепление евро еще на 10%. А стратег Societe Generale FX Кит Джукс прогнозирует рост курс евро к концу 2021 года до 1,27 доллара. По сравнению с текущим уровнем рост довольно небольшой.





В ближайшие дни весьма вероятна коррекция курса евро в связи с завершением года, хотя возможны и неожиданности. В частности, неясна ситуация с заключением торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом. На прошедшей неделе появились обнадеживающие новости о возможности заключения такого соглашения. Но если оно не будет достигнуто, курс британского фунта против доллара может значительно снизиться, утянув за собой и евро.





Но пока инвесторы в это не верят. Поэтому можно ожидать, что курс евро на рынке форекс останется в районе 1,22-1,23 доллара.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Российская валюта в настоящее время оказалась в сложном положении, так как ослабление доллара на мировом рынке и рост цен на нефть способствуют укреплению рубля, однако угроза санкций со стороны США висит над рублем дамокловым мечом, что вносит большую нервозность на рынок.





Так, 14 декабря курс доллара на Московской бирже резко вырос, преодолев уровень 73 доллара, в связи с публикацией в прошедшие перед этим выходные новости о том, что на некоторые ведомства США была совершена хакерская атака, в которой подозреваются российские хакеры. Конгрессмены потребовали наказания России. Более того, 16 декабря заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон сообщил о намерении остановить строительство трубопровода «Северный поток 2».





В то же время, цены на нефть на мировом рынке остаются на высоком уровне, что помогает российскому рублю. Цена на нефть марки Urals в Европе на прошедшей неделе впервые с февраля текущего года превысила 50 долларов за баррель.





Поддержать рубль может и рост инфляции в России, вернее, желание президента РФ Владимира Путина остановить рост цен. Причиной этого роста является девальвация российского рубля, произошедшая вследствие бездействия Банка России и правительства. Теперь они могут решить укрепить рубль, чтобы сдержать рост цен и угодить президенту.





Глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина 18 декабря сообщила, что банк может принять меры для возвращения инфляции к уровню 4%, хотя и прогнозирует ее увеличение в первом квартале 2021 года до 5% с 4,6-4,9% по итогам текущего года. Она ожидает снижения инфляции до 4% уже в середине 2021 года, если влияние разовых факторов сравнительно быстро утихнет. Пока же Банк России оставил свою ключевую ставку без изменения, и ничего не делает.





Таким образом, если не считать международные риски, пока ситуация складывается в пользу рубля. К тому же, в ближайшие дни российские экспортеры будут продавать валюту для уплаты налогов. Однако, если угроза новых санкций со стороны США будет расти, инвесторы могут занервничать и начать вывод средств из российских активов.





Поэтому на текущей неделе возможны резкие колебания курса доллара на московской бирже примерно с нулевым результатом по итогам недели.





Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Судя по наблюдаемым тенденциям, можно ожидать, что на текущей неделе курс доллара на БВФБ может значительно колебаться, и способен двинуться как в сторону уменьшения, так и увеличения примерно на 0,5%.

Прогноз на понедельник 21 декабря

Курс европейской валюты на рынке форекс во второй половине пятницы 18 декабря практически не изменился, закрывшись на уровне 1,2247 доллара за евро.





А курс доллара на Московской бирже за тот же период снизился на 0,2% и достиг 73,3475 рубля за доллар.





В связи с этим можно ожидать, что на открытии торгов валютами на БВФБ в понедельник 21 декабря курс доллара снизится на доли процента.







