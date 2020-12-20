Топ-100: Forbes составил высокооплачиваемых знаменитостей

Фото: instagram.com/kyliejenner





Forbes составил рейтинг сотни самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года. Об этом сообщает hromadske.ua в воскресенье, 20 декабря.





"Дженнер заработала 590 миллионов долларов благодаря продаже 51% акций компании Kylie Cosmetics. В этом году она также единственная женщина в десятке крупнейших высокооплачиваемых звезд", - сказано в материале.





На второй ступени находится американский рэп-исполнитель Канье Уэста, который заработал 170 миллионов долларов благодаря рекламному контракту с Adidas.





Тройку замыкает швейцарский теннисист Роджер Федерер со 106 миллионами долларов.

В топ-10 также вошли:

футболист Криштиану Роналду (105 млн долларов),

футболист Лионель Месси (104 млн долларов),

актер Тайлер Перри (97 млн долларов),

футболист Неймар (95,5 млн долларов),

радиоведущий Говард Стерн (90 млн долларов),

баскетболист Леброн Джеймс (88,2 млн долларов),

актер Дуэйн Джонсон (87,5 млн долларов).

В свою очередь певец Элтон Джон занял 14 место с 81 миллионом долларов. Певец Эд Ширан за год заработал 64 миллиона долларов (23 место), притом, что уже год длится его пауза в музыкальной карьере. Певица Тейлор Свифт заработала 63,5 миллиона долларов (25 место), а писательница Джоан Роулинг - 60 млн долларов (28 место).





В список также попала 19-летняя Билли Айлиш, которая заработала 53 миллиона долларов (43 место).





Закрывают рейтинг теннисистка Серена Уильямс с 36 миллионами долларов (98 место), актриса Анжелина Джоли с 35,5 миллиона (99 место) и футболист Мохаммед Салах с 35,1 миллиона долларов (100 место).





Напомним, что мировые миллиардеры значительно разбогатели в 2020 году. Совокупный капитал миллиардеров в "коронавирусном" году увеличился на 20% - до 11,4 триллиона долларов.



