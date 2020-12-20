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В Польше к 2024 году построят завод для производства национальных электромобилей Izera

Завод, на котором будут выпускать электромобили новой польской марки Izera, построят в Силезии к 2024 году, сообщает InsideEVs.ru.




Власти Польши дали разрешение на строительство нового автомобильного завода в городе Явожно, расположенном в Силезском воеводстве.

Впервые новая марка Izera была представлена летом этого года. За ней стоит компания ElectroMobility Poland, которая в свою очередь создана консорциумом местных энергетических корпораций. Предполагалось, что электромобили Izera появятся в 2023 году, однако теперь называется новая дата начала производства, и это 2024 год.

На новом заводе в начале будет работать 3 тыс. человек. Еще 12 тыс. будут задействованы в смежных производствах в Польше. Правительство страны пообещало проекту свою финансовую поддержку, но объем дотаций не уточняется.
ABW.by
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