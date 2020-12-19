Министр финансов рассказал, на что пойдут деньги от сбора за выезд на машине через границу
Минфин предлагает ввести сбор для тех, кто выезжает за границу на машине. Такая норма предусмотрена проектом изменений в Налоговый кодекс. В качестве обоснования приводится консолидация расходов бюджета для борьбы с COVID-19. «Наша Нiва» публикует объяснение министра финансов, на что пойдут деньги.
Юрий Селиверстов объяснил, что собранные средства с учетом пандемии можно будет направлять на мероприятия по дезинфекции и обеспечению пунктов пропуска всем необходимым.
Напомним, сумма сбора не должна превышать 3 базовых величин. Если исходить из того, что базовая в следующем году составит 29 рублей, то за каждый выезд за границу в отпуск или за покупками нужно будет отдать не более 87 рублей.
17:20 19/12/2020
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