Расходы на оборону в Беларуси превышают плановые
Расходы бюджета по статье «Национальная оборона» на 2021 год планируются в размере на 143,6 млн. руб. больше, чем в 2020 году.
Расходы на оборону растут последние 10 лет, причем с 2015 года исполненные расходы даже с учетом инфляции несколько превышают запланированные.
Но запланированная доля расходов по данной статье в 2020-2021 гг. несколько ниже, чем в 2014-2019 гг. В то же время, доля исполненных расходов в тот период превышает плановые на 0.5-1 п.п., пишет в своем тг-канале военный аналитик Егоро Лебедок.
Таким образом, рост расходов на оборону обеспечивается за счет других статей бюджета, а не просто общего роста расходов.
Отношение исполненных расходов на оборону с учетом инфляции к ВВП в общем растет, но остается пока меньше натовских 2%, хотя и выше, чем, например, в Германии, Италии, Испании.
12:45 19/12/2020
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