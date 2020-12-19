Экс-президент Бурунди умер от осложнений COVID-1919
Бывший президент Бурунди Пьер Буйо умер из-за осложнений коронавирусной болезни.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на подтверждение его двоюродного брата и дипломатического источника.
Буйо умер в Париже в четверг, ему был 71 год.
Отставной майор армии занимал пост президента страны в течение 13 лет.
В октябре суд Бурунди заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы, обвинив в убийстве первого демократически избранного президента страны Мельхиора Ндадайе в 1993 году, что привело к убийству примерно 300 тыс. человек. Он отрицал любые противоправные действия.
08:49 19/12/2020
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