+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Минфин опубликовал ставки транспортного налога

Министерство финансов Беларуси опубликовало проект закона "Об изменении Налогового кодекса" на следующий год, в документе прописаны ставки транспортного налога, который планируется взимать вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.



Согласно документу, налог будут платить раз в год владельцы авто – физлица и организации, - исходя из массы машины.

Для физлиц суммы предлагаются следующие:

если авто до 1,5 т - Br61;

1,5-1,75 т - Br81;

1,75-2 т - Br102;

2-2,25 т - Br122;

2,25-2,5 т - Br142;

2,5-3 т - Br162;

свыше 3 т - Br223.

Налог физлицам придётся заплатить за мотоцикл (Br41), прицеп-дачу (Br41).

Налог за грузовик составит:

массой до 2,5 т - Br162;

от 2,5 до 3,5 т - Br345;

от 3,5 до 12 т - Br447;

более 12 т - Br508.

Сообщается, что транспортный налог будет уплачиваться на основании извещения налоговой инспекции - их разошлют до 1 сентября. Заплатить налог надо будет до 15 ноября.

Как сообщалось, в Беларуси может быть введен транспортный налог. По сравнению с действующими ставками госпошлины для физлиц и организаций, ставки налога могут уменьшиться на 25% и 15% соответственно.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ДИАГНОЗ НАРОДУ С КОНДАЧКА НЕ СТАВИТСЯ
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]