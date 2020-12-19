Минфин опубликовал ставки транспортного налога
Министерство финансов Беларуси опубликовало проект закона "Об изменении Налогового кодекса" на следующий год, в документе прописаны ставки транспортного налога, который планируется взимать вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.
Согласно документу, налог будут платить раз в год владельцы авто – физлица и организации, - исходя из массы машины.
Для физлиц суммы предлагаются следующие:
если авто до 1,5 т - Br61;
1,5-1,75 т - Br81;
1,75-2 т - Br102;
2-2,25 т - Br122;
2,25-2,5 т - Br142;
2,5-3 т - Br162;
свыше 3 т - Br223.
Налог физлицам придётся заплатить за мотоцикл (Br41), прицеп-дачу (Br41).
Налог за грузовик составит:
массой до 2,5 т - Br162;
от 2,5 до 3,5 т - Br345;
от 3,5 до 12 т - Br447;
более 12 т - Br508.
Сообщается, что транспортный налог будет уплачиваться на основании извещения налоговой инспекции - их разошлют до 1 сентября. Заплатить налог надо будет до 15 ноября.
Как сообщалось, в Беларуси может быть введен транспортный налог. По сравнению с действующими ставками госпошлины для физлиц и организаций, ставки налога могут уменьшиться на 25% и 15% соответственно.
08:17 19/12/2020
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