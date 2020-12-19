+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В ЕРИП предупредили о телефонных мошенниках

ЕРИП предупреждает белорусов об участившихся случаях телефонного мошенничества.


- Под видом сотрудников Центра межбанковской системы идентификации (к слову такого центра не существует в принципе), мошенники под различными предлогами (якобы произошло хищение средств с карточки, случайно оформлен кредит и т.п.) пытаются узнать конфиденциальные данные клиентов и получить доступ к их банковским счетам. При этом мошенники имитируют манеру общения банковских работников, могут знать ФИО клиентов и паспортные данные, - сообщили в организации. 

В ЕРИП напомнили, что сообщать свои секретные коды, логины, пароли и другие конфиденциальные данные не следует ни под каким предлогом.
 
Если есть подозрение, что вы беседуете не с настоящим сотрудником банка или других финансовых организаций, лучше прервать разговор и самим перезвонить в банк или в ОАО «НКФО «ЕРИП» по официальным телефонам.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ДИАГНОЗ НАРОДУ С КОНДАЧКА НЕ СТАВИТСЯ
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]