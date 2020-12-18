Преступные группировки пытаются получить прибыль от пандемии — FT





Уже было сообщение о том, что компании-разработчики вакцин против коронавируса пострадали от хакерских атак. Также ожидается рост краж и мошенничества во время организации международных цепей поставок вакцины от COVID-19, пишет Financial Times





Нелегальные поставщики предлагали вакцины против коронавируса на продажу в «скрытых частях» Интернета через несколько дней после того, как первые страны начали готовиться к массовой вакцинации своих граждан, поскольку преступники стремятся получить прибыль от глобального спроса на прививки.





Одно из таких предложений в так называемом «даркнете», которое проследила компания по кибербезопасности Check Point Software, оценили в 250 долларов, продавец пообещал даже доставку препарата. Доставка из США почтой или ведущей курьерской компанией стоит 20 долларов.





На этой неделе еще один незаконный поставщик заявил, что вакцины, разработанные китайскими производителями Sinopharm и Sinovac, продаются по 750 долларов за две дозы, оплачивать товар можно в биткойнах. Продавец использовал стоковое фото товара, не соответствующее внешнему виду реальных китайских вакцин.





Эксперты заявили, что много вакцин, которые продаются в даркнете, были фальшивыми и, скорее всего, никогда бы не дошли до своих заказчиков. Подобные предложения публикуются многими незаконными торговцами в течение нескольких месяцев. Эксперты считают, что такие формы мошенничества с вакцинами против коронавируса будут только активизироваться на фоне дальнейшего роста спроса на прививки, ведь не всем людям хватит доз вакцины, которую им предлагает государство.





Интерпол и Европол предупреждали о возможной активизации преступной деятельности, связанной с вакцинами против COVID-19, начиная от онлайн-мошенничества и киберпреступности, заканчивая кражей и продажей поддельных или некачественных препаратов. Фальшивые вакцины представляют значительную угрозу для общественного здоровья, в лучшем случае такие препараты будут неэффективными, а в худшем - токсичными.





«Всегда найдется рынок для людей, которые не обязательно будут иметь доступ к реальным лекарствам, но хотели бы защитить себя и семью», - говорит эксперт по фармацевтической логистике Эми Шортмен.





Конечно, в мире найдутся люди, которые попытаются заработать деньги на общественной панике.





Риск того, что вакцины будут похищены и направлены на черный рынок, привел фармацевтическую промышленность в состояние повышенной готовности, поскольку отрасль готовится к самой масштабной кампании вакцинации за всю историю.





Фармацевтические компании должны относиться к вакцинам, как к золоту. Преступники не видят вакцины, они видят деньги. Именно поэтому важно организовать безопасные цепи поставок, вводить регулярные аудиты и проверки, а также минимизировать человеческие контакты и остановки при распределении.





Производители фармацевтических препаратов уже тратят много времени, чтобы убедиться в надежности их продукции и в безопасности цепей поставок.





Поставки регулярно оснащаются цифровыми устройствами, которые измеряют температуру и местонахождение, сообщая о любых отклонениях от плана. Технология обеспечивает целостность цепи поставок, хотя она также может быть уязвимой.





До сих пор не было никаких доказательств «физических набегов» на поставку вакцин против COVID-19, но уже зафиксированы многочисленные кибератаки.





С начала пандемии больницы и учреждения здравоохранения пострадали от шквала хакерских атак. Сектор здравоохранения не очень зрелый с точки зрения кибербезопасности.





В ходе одной атаки, о которой сообщалось в этом месяце, исследователи американской компании IBM обнаружили, что хакеры выдавали себя за руководителя китайского поставщика холодильного оборудования, пытаясь украсть логины и пароли.





Отсутствие общего доступа к вакцинам против коронавируса в таких странах, как США и Великобритания, где органы здравоохранения предоставляют приоритет уязвимым группам населения или тем, кто работает в определенных отраслях, означает, что подобный «черный рынок вакцин» будет процветать, резюмирует издание.