Курс доллара на минимуме за последние 4 месяца. Почему?





— А это, в свою очередь, связано с укреплением цен на нефть. Оно вызвано экономическим позитивом, спровоцированным удачным запуском вакцины [от коронавируса. — Еврорадио], — говорит академический директор BEROC Катерина Борнукова.





Ситуация нормализуется

Объём торгов долларом на валютно-фондовой бирже 17 декабря составил $19,5 млн. 18 декабря — $46 млн.





— Это невысокий объём. В августе там было от 50 до 100 миллионов долларов в зависимости ото дня. Очевидно, что в августе был ажиотаж по покупке валюты.

Нацбанк всё ещё зажимает ликвидность банков, поэтому на рынке не так много рублей, за которые можно было бы покупать доллары. Значит, меньше спрос и, соответственно, цена доллара.





— Но уже видно, что ситуация с ликвидностью постепенно нормализуется. Рублёвой ликвидности банкам становится достаточно. Это видно по тому, что ставки межбанковского рынка серьёзно снизились по сравнению с предыдущими месяцами. Они колеблются в районе 10-12 процентов. До этого они доходили до 20 процентов и постепенно снижались к декабрю.





С другой стороны, люди продолжают снимать депозиты. Значит, население будет оставаться покупателем доллара. И это продолжит немножко давить на курс.





Эксперт отмечает, что предсказать шоки, которые повлияют на курс рубля, невозможно. Если они всё же будут, это сразу отразится на курсе. У Национального банка нет средств, чтобы поддерживать курс или сглаживать колебания рубля.





— То есть риски есть, но общая тенденция такая, что всё пока что складывается достаточно благополучно.





Без Каллаура рубль обвалится

Экономист Ярослав Романчук считает, что ситуация также связана с прагматичным поведением Нацбанка.





— Нацбанк связывал деньги, которые появляются, не давая им доступа к рынку, где определяется курс. Это разумное взвешенное поведение. Это как раз не допустило девальвации белорусского рубля в конце этого года. Валюту население тоже держит при себе. Получается относительное затишье на рынке форекса, — говорит экономист.





Затишье закончится вместе с новогодними праздниками, считает эксперт. Потом доллар отыграет своё.





— На уровне бюджета, поведения домашних хозяйств нет фундаментальных оснований полагать, что рубль будет держаться хотя бы до трёх рублей. В следующем году мы точно пробьём порог в три рубля, особенно если материализуется предварительная информация о том, что Каллаур [глава Нацбанка. — Еврорадио] либо в этом году, либо в начале следующего года уйдёт из Национального банка.









Если место Павла Каллаура займёт кто-то похожий на экс-председателя правления Национального банка Петра Прокоповича, формировать доверие к действиям властей будет крайне проблематично, уверен Ярослав Романчук.





— Все получат сигнал, что да, друзья, пора выходить из рубля. Есть ещё косвенный показатель. Объём внешней дебиторской задолженности — когда предприятия отгрузили товар и не получили оплату — за десять месяцев увеличился почти на 45%. Это говорит о том, что товары быстро выводят из Беларуси, ожидая обвала рубля.