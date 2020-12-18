Минфин обнародовал проект бюджета-2021: режим надеется найти кредитора на $2,8 млрд
Минфин Беларуси разместил (.pdf) на своем сайте проект бюджета на 2021 год.
Доходы планируются на уровне 23,3 млрд. руб. расходы — 27,3 млрд. руб. Дефицит бюджета составит 4 млрд. рублей.
Лимит внутреннего государственного долга Республики Беларусь установлен на 2021 год в размере 10,5 млрд. рублей; лимит внутреннего долга, гарантированного правительством Беларуси, в размере 3,1 млрд. рублей.
Лимит внешнего государственного долга Республики Беларусь установлен в размере 20,2 млрд. долларов США; лимит внешнего долга, гарантированного правящим режимом, в размере 2,8 млрд. долларов США.
В случае превышения фактических размеров внутреннего и (или) внешнего долгов, гарантированных Республикой Беларусь, над утвержденными лимитами правительством РБ решения о предоставлении новых гарантий не принимаются.
15:27 18/12/2020
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