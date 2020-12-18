+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Минфин обнародовал проект бюджета-2021: режим надеется найти кредитора на $2,8 млрд

Минфин Беларуси разместил (.pdf) на своем сайте проект бюджета на 2021 год.

Доходы планируются на уровне 23,3 млрд. руб. расходы — 27,3 млрд. руб. Дефицит бюджета составит 4 млрд. рублей.

Лимит внутреннего государственного долга Республики Беларусь установлен на 2021 год в размере 10,5 млрд. рублей; лимит внутреннего долга, гарантированного правительством Беларуси, в размере 3,1 млрд. рублей.

Лимит внешнего государственного долга Республики Беларусь установлен в размере 20,2 млрд. долларов США; лимит внешнего долга, гарантированного правящим режимом, в размере 2,8 млрд. долларов США.

В случае превышения фактических размеров внутреннего и (или) внешнего долгов, гарантированных Республикой Беларусь, над утвержденными лимитами правительством РБ решения о предоставлении новых гарантий не принимаются.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]