Доходы планируются на уровне 23,3 млрд. руб. расходы — 27,3 млрд. руб. Дефицит бюджета составит 4 млрд. рублей.





Лимит внутреннего государственного долга Республики Беларусь установлен на 2021 год в размере 10,5 млрд. рублей; лимит внутреннего долга, гарантированного правительством Беларуси, в размере 3,1 млрд. рублей.





Лимит внешнего государственного долга Республики Беларусь установлен в размере 20,2 млрд. долларов США; лимит внешнего долга, гарантированного правящим режимом, в размере 2,8 млрд. долларов США.





В случае превышения фактических размеров внутреннего и (или) внешнего долгов, гарантированных Республикой Беларусь, над утвержденными лимитами правительством РБ решения о предоставлении новых гарантий не принимаются.