Индекс оливье: за 6 лет инфляция составила 76%!

И несмотря на все проблемы новогоднее застолье никто не отменял. И у кого-то по советской традиции главный царь новогоднего стола - тазик оливье, рецепт которого неизменен годами.





Именно по нему проще всего отследить изменение цен на продукты - читай: инфляцию. Получается, так называемый индекс оливье - наш праздничный аналог известного мирового индекса бигмака. И накануне Нового года « Комсомолка » в очередной раз подсчитает индекс оливье.





Более всего подорожала… картошка!

Наш стандартный оливье из года в год только дорожает, но в этом году он рванул в цене. Например, за 2019 год салатная инфляция составила 3,7%, это оказалось даже меньше официальной годовой инфляции (4,7%). А за 2020 год салат подорожал сразу на 10,8%, а инфляция в стране по планам должна была составить не более 5%, но уже в октябре дошла до 6,2%.





Общая стоимость салата составила 15 рублей 82 копейки, это на 1,54 рубля больше, чем прошлогодний салат. А 6 лет назад, когда «Комсомолка» впервые подсчитала собственный индекс оливье, ингредиенты обошлись в 9 рублей (90 000 в неденоминированных рублях).





Выходит, за 6 лет инфляция оливье составила 76%. То есть за те деньги, которые мы потратили на один тазик сегодня, пять лет назад можно было сделать более полутора тазиков.





В прошлом году самым подорожавшим компонентом оказался зеленый горошек, а в этом - картофель. Год назад полкило картошки стоило 27 копеек, а сейчас все 50! Хорошо, что повезло с морковкой и луком - на них как раз была распродажа.





На втором месте подорожаний - докторская колбаса, которая прибавила 18,3%. К слову, ее не так просто оказалось отыскать: теперь колбасу продают в упаковке не по полкило, а по 400 или 650 граммов. Потому пересчитываем ее стоимость на прошлогодние полкило - 5,3 рубля.





Та же история с майонезом: упаковка по 200 граммов у ряда производителей стала редкостью. Тот, который мы брали для салата год назад, теперь расфасован по 180 граммов, но по цене, как «неурезанная» версия в конце 2019-го - 99 копеек. В переводе на 200 граммов вышло 1 рубль 10 копеек.





На третьем месте подорожаний года - маринованные огурцы, банка которых почти догнала по стоимости полпалки колбасы, прибавив за год 13,2%. А если вспомнить, что три литра, к примеру, маринованных помидоров на «Комаровке» стоят 20 рублей, то становится очевидно: в Беларуси сейчас лучшие инвестиции точно в банки… с закатками.





Впрочем, с тенденциями в отечественной экономике сравнивать цены только в рублях было бы несправедливо. Поэтому по традиции переведем в доллары. По официальному курсу прошлогодний тазик оливье стоил 6,8 доллара. В этом году подорожали и продукты, и доллар по отношению к рублю, но в итоге тазик обошелся даже дешевле прошлогоднего - 6,2 доллара.





Все подорожало, но можно съесть больше - по официальной версии!

Если взять в качестве мерила тазик оливье, то окажется, что спустя год на среднюю зарплату мы можем купить больше продуктов.





В октябре 2019 года на среднюю зарплату в 1123,4 рубля можно было позволить себе почти 79 тазиков оливье. В октябре 2020-го кто-то получал 300 рублей, кто-то - 6000, но в среднем по стране Белстат насчитал 1285 рублей. На эти деньги можно нарубить 81 тазик салата - на два больше, чем 12 месяцев назад.





Если взглянуть на средние зарплаты по профессиям, то больше всего оливьешек может приготовить себе к застолью айтишник. Но по сравнению с прошлым годом, реальные зарплаты у этих специалистов упали - теперь программист может позволить себе аж на 20 тазиков оливье меньше, чем на прошлый Новый год. Что немудрено, учитывая отток IT-специалистов за рубеж в этом году.





Ощутимо потеряли в получках бухгалтеры и юристы - в сложном 2020-м их зарплаты в пересчете на оливье упали на добрых 13 тазиков. А вот медики сместили работников торговли в рейтинге: благодаря ковидным надбавкам, они в среднем могут приготовить себе на 7 тазиков салата больше, чем год назад.





Средние зарплаты в пересчете на оливье сильно разнятся и по регионам страны. Так, в октябре большего всех зарабатывали жители города Минска (1806 рублей), а меньше всех - жители Могилевской области (1047 рублей до вычета налогов). Средний минчанин на всю зарплату может приготовить себе 114 тазиков оливье, а вот могилевчанин - на 48 салатов меньше (всего 66 штук).



