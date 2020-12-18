Synesis будет обжаловать санкции Евросоюза





Она попала в санкционный список вчера. Ограничительные меры предприняты ЕС в связи с фальсификацией президентских выборов и последующим беспрецедентным насилием и попиранием прав человека режимом Лукашенко.





заявлении Synesis решение ЕС названо "глубоко ошибочным и основанным на неправильном понимании работы технологии распознавания лиц". Компания отвергает предположение о том, что технология использовалась в Беларуси для идентификации протестующих.





В соответствии с заявлением компании, технология не может использоваться для этих целей. Synesis утверждает, что платформа Kipod предназначена для обнаружения заранее идентифицированных лиц, загруженных в базу данных (разыскиваемых преступников, пропавших без вести, включая пропавших без вести детей и т.д.), но не способна идентифицировать человека по записи.





Компания также настаивает, что никогда не получала денег от МВД и других правоохранительных органов.





В заявлении Synesis также говорится, что компания приглашала европейские органы провести аудит ее деятельности, но предложения были проигнорированы.





«Вместо этого Совет принял решение, которое, похоже, основано исключительно на спекуляциях в средствах массовой информации и в различных социальных сетях. При этом Совет продемонстрировал ошибочную аргументацию и полное пренебрежение надлежащей правовой процедурой», — утверждает компании.





При этом Synesis тмечает, что санкции поставили под угрозу финансовую стабильность сотрудников компании.