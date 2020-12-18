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Synesis будет обжаловать санкции Евросоюза

IT-компания Synesis намерена обжаловать санкции Евросоюза.


Она попала в санкционный список вчера. Ограничительные меры предприняты ЕС в связи с фальсификацией президентских выборов и последующим беспрецедентным насилием и попиранием прав человека режимом Лукашенко.

В заявлении Synesis решение ЕС названо "глубоко ошибочным и основанным на неправильном понимании работы технологии распознавания лиц". Компания отвергает предположение о том, что технология использовалась в Беларуси для идентификации протестующих.

В соответствии с заявлением компании, технология не может использоваться для этих целей. Synesis утверждает, что платформа Kipod предназначена для обнаружения заранее идентифицированных лиц, загруженных в базу данных (разыскиваемых преступников, пропавших без вести, включая пропавших без вести детей и т.д.), но не способна идентифицировать человека по записи. 

Компания также настаивает, что никогда не получала денег от МВД и других правоохранительных органов.

В заявлении Synesis также говорится, что компания приглашала европейские органы провести аудит ее деятельности, но предложения были проигнорированы.

«Вместо этого Совет принял решение, которое, похоже, основано исключительно на спекуляциях в средствах массовой информации и в различных социальных сетях. При этом Совет продемонстрировал ошибочную аргументацию и полное пренебрежение надлежащей правовой процедурой», — утверждает компании.

При этом Synesis тмечает, что санкции поставили под угрозу финансовую стабильность сотрудников компании.
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