МАРТ оправдал Слуцкую фабрику в деле о копировании мебели конкурента

Заявитель посчитал, что эта продукция является копией коллекции TIFFANY производства ИООО «Анрэкс», что подпадает под признаки недобросовестной конкуренции, пишет officelife.media

В ходе расследования МАРТ признал, что наборы мебели, выпускаемые конкурентами, имеют очевидное внешнее сходство, что свидетельствует об отсутствии уникальности дизайна набора мебели TIFFANY, позволяющей индивидуализировать товар и производителя.





Также регулятор принял во внимание, что наборы мебели различны в габаритных размерах, технологии изготовления фасадных элементов, форме карниза и цоколя, функциональном наполнении, перечне изделий, входящих в наборы, цветовом решении и декоре, то есть имеют отличия по внешнему виду и потребительским свойствам.





В результате антимонопольный орган пришел к выводу, что при производстве и введении в гражданский оборот набора мебели «Стефани» слуцкая фабрика действовала добросовестно и разумно, не ущемляла права ИООО «Анрэкс», не имела намерения причинить вред другим участникам правоотношений.





МАРТ не усмотрел в действиях слуцкого предприятия возможность причинения убытков конкуренту либо нанесения вреда его деловой репутации.



