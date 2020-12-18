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Минфин РБ сверстал проект бюджета на 2021 год с дефицитом 4 млрд рублей

Минфин Беларуси сверстал проект республиканского бюджета на 2021 год с дефицитом 4 млрд. рублей.

Об этом сообщил первый замминистра финансов Дмитрий Кийко, представляя документ профильной парламентской комиссии.

"Дефицит республиканского бюджета на 2021 года предусматривается в сумме 4 млрд, или 2,6% к ВВП, который будет профинансирован за счет внутренних резервов", - сказал Дмитрий Кийко, которого цитирует БелТА.

Доходы бюджета оцениваются на уровне Br23,3 млрд, расходы - Br27,3 млрд.
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