Депутаты отказали Савиных в поправке «Евроопта»





Суть поправки сводилась к повышению порогового показателя доли оператора розничной торговли в товарообороте региона с 20% до 25%. Против этой поправки выступили и бизнес-союзы и Министерство торговли.





Увеличение доли сегодня выгодно только «Евроопту». Но, как оказалось, в палатке иногда может звучать «нет».





Андрей Савиных в парламенте вообще-то курирует внешнюю политику.



