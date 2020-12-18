Дарья Урбан в ходе презентации исследования «Как жители Беларуси реагируют на коронавирус? Экономические последствия и перспективы». Оно основывалось на V волне опросов, проведенных центром BEROC и компанией SATIO с 21 по 30 ноября 2020 года. В опросе приняло участие 1008 человек в возрасте от 18 до 64 лет из разных регионов Беларуси, Об этом рассказала социолог Центра экономических исследований BEROCв ходе презентации исследования «Как жители Беларуси реагируют на коронавирус? Экономические последствия и перспективы». Оно основывалось на V волне опросов, проведенных центром BEROC и компанией SATIO с 21 по 30 ноября 2020 года. В опросе приняло участие 1008 человек в возрасте от 18 до 64 лет из разных регионов Беларуси, пише т thinktanks.by





До этого аналогичные волны опросов проводились в другие весенние и осенние месяцы.

Опасения растут

Как пояснила социолог BEROC Дарья Урбан, основной фокус исследования был нацелен на экономические последствия пандемии: как люди решают проблемы, с чем сталкиваются, какие видят риски? Самое основное опасение, связанное COVID-19 связано с возможным ростом числа заболевших. Об этом в ноябре, как, собственно, в апреле и мае, заявило около 70% респондентов.





О том, что произойдет снижение зарплаты в ноябре сообщило свыше 43% участников опроса. При этом 41% респондентов высказал мнение, что белорусская система здравоохранения не справится с нагрузкой.





Выросли и другие опасения белорусов. Так о том, что упадёт курс рубля, сказали 35,6% опрошенных, о том, что вырастет количество вынужденных отпусков за свой счёт – 34,8% респондентов, а о возможном росте безработицы - 26,8% участников исследования.





Дарья Урбан пояснила, что в ноябре экономические изменения в ожиданиях белорусов отошли на второй план, так как заболеваемость коронавирусом оказалась более актуальной проблемой.





Эпидемиологический пессимизм





В трех волнах исследования белорусам задавался вопрос о возможном изменении ситуации в ближайшие две недели.





Выяснилось, что в ноябре оценки эпидемиологической ситуации стали более пессимистичными по сравнению с сентябрём и маем. В мае ухудшения ситуации с эпидемией ждали 66,2% респондентов, в сентябре – 64,6%, а в ноябре – 73%. Ожидания по поводу экономических изменений практически не изменились, то есть негатив белорусы предвидели по всем параметрам (рост цен, необходимость экономии, падение доходов и т.д.). При этом в ноябре позитивных изменений ожидало меньше людей, чем в предыдущие месяцы.





В то же время на рынке труда белорусы больших изменений не прогнозировали. Более того, в ноябре, по сравнению с маем, у опрошенных сократилось количество знакомых, потерявших работу.

Падение доходов

По словам Дарьи Урбан, судя по опросу, падение доходов в ноябре оказалось на уровне сентября. При этом роста доходов у людей также не наблюдалось. «Но, что важно, люди чувствуют и опасаются, что доход снизится в ближайшие месяцы. Так считают 37%», - сообщила социолог.





По ее словам, в каких сферах чаще всего снижаются доходы, зависит от месяца к месяцу. В ноябре самое большое проседание доходов зафиксировано в образовании, сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве, а также компьютерных услугах и IT. «Но в целом, доля тех, у кого доходы снижаются, остается достаточно высокой по всем отраслям и во многих она превышает 50%», - отметила Дарья Урбан.





Она также рассказала, что если сравнивать государственные и частные предприятия, то на госпредприятиях люди чаще сталкиваются с падением доходов, чем на частных. Однако и на тех и на других субъектах хозяйствования наблюдается определенная позитивная тенденция по сокращению такого падения.









Основной причиной падения доходов в ноябре, как и в предыдущих месяцах, являлось ослабление курса рубля к иностранным валютам. Так ответило 46,2% респондентов.





На втором месте среди причин уменьшение меньше заказов и клиентов. Так ответило 29,2 опрошенных.





Среди других причин: сокращение зарплаты (25,7%), депремирование (19,7%), отмена повышения зарплаты (16,4%), потеря подработки (11,4%), сокращение количества рабочих дней/часов (11%), увольнение (7,1%).





Как отметила Дарья Урбан, в случае потери дохода у более 50% населения сбережений хватит на месяц или меньше. «Это очень сильно связано с уровнем доходов. Чем выше уровень доходов, тем на большее количество месяцев в среднем хватает сбережений у людей», - подчеркнула социолог.

Как хранят сбережения

По ее словам, если говорить о сбережениях, то имеет смысл узнать, какие способы сохранения денег выбирают белорусы.





Как показало исследование, в банках продолжают хранить свои средства менее 5% белорусов. 20% начали хранить деньги в валюте. Всегда держат свои средства в валюте 10,5% опрошенных и еще 10,2% из-за последних событий перестали доверять рублю и также перевели белорусские дензнаки в иностранные.





При этом почти 26% респондентов призналось, что меняли белорусские рубли на валюту в последние две недели. Но 54,1% этого не делали. Не потому, что не хотели, а из-за того, что не имеют лишних рублей. Не хотели менять рубли на доллары и евро всего 18,5% населения.





«Нет сбережений у 44% населения и по сравнению с сентябрем значение это выросло. Посмотрим, что будет в следующую волну», - резюмировала Дарья Урбан.



