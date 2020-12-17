Facebook начал рекламную войну против Apple на страницах известных СМИ. В чем причина
Корпорация Facebook начала рекламную кампанию против техногиганта Apple в трех крупных американских медиа. Facebook критикует будущие изменения в ОС Apple iOS 14, которые могут навредить таргетированной рекламе малого бизнеса, сообщает Bloomberg.
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)
Facebook разместил полностраничную рекламу в The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post. Заголовок публикации – "Мы выступаем против Apple за малый бизнес во всем мире". В материале говорится о том, что изменения в iOS 14 ограничат доступ к данным о мобильных пользователях. Это ограничит возможности предлагать им персонализированную рекламу.
В ноябре в Facebook заявили, что большинство их рекламодателей - малый бизнес.
"Хотя ограничение использования персонализированной рекламы действительно влияет на такие крупные компании, как мы, эти изменения будут разрушительными для малого бизнеса", – заявили в Facebook.
По данным Facebook, реклама без персонализации генерирует на 60% меньше продаж, чем с таковой. В ответ в Apple обвинили Facebook в "пренебрежении к конфиденциальности пользователей".
В июне 2020 года в Apple анонсировали обновления iOS 14. Согласно изменениям, приложения будут запрашивать у пользователей разрешение на сбор и передачу данных при использовании идентификатора Apple.
В августе Facebook выступил против комиссии в 30% в App Store для организаторов онлайн-мероприятий. Facebook информировал пользователей, что 30% от их покупок в App Store достанется Apple.
20:37 17/12/2020
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