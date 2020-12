Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)





Facebook разместил полностраничную рекламу в The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post. Заголовок публикации – "Мы ​​выступаем против Apple за малый бизнес во всем мире". В материале говорится о том, что изменения в iOS 14 ограничат доступ к данным о мобильных пользователях. Это ограничит возможности предлагать им персонализированную рекламу.





В ноябре в Facebook заявили, что большинство их рекламодателей - малый бизнес.





"Хотя ограничение использования персонализированной рекламы действительно влияет на такие крупные компании, как мы, эти изменения будут разрушительными для малого бизнеса", – заявили в Facebook.









По данным Facebook, реклама без персонализации генерирует на 60% меньше продаж, чем с таковой. В ответ в Apple обвинили Facebook в "пренебрежении к конфиденциальности пользователей".





В июне 2020 года в Apple анонсировали обновления iOS 14. Согласно изменениям, приложения будут запрашивать у пользователей разрешение на сбор и передачу данных при использовании идентификатора Apple.

В августе Facebook выступил против комиссии в 30% в App Store для организаторов онлайн-мероприятий. Facebook информировал пользователей, что 30% от их покупок в App Store достанется Apple.