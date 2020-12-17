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Власти задумались о повышении налогов для «компенсации расходов из-за COVID-19»

В Беларуси предлагают временно повысить некоторые ставки налогов для «компенсации расходов из-за COVID-19», сообщает БелТА.


В 2021-2022 годах предлагается повышение ставки налога на прибыль для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи с 18% до 30%. Ставку налога на прибыль предлагается увеличить с 25% до 30% для ломбардов.

Предлагается повышение ставки подоходного налога с дохода физлиц, полученных по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», с 9% до 13%.

Среди новшеств — повышение ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения торговых центров, в том числе автостоянок, обслуживающих эти ТЦ, с 0,7% до 1,5% от кадастровой стоимости.

Предлагается предоставить право местным Советам депутатов увеличивать или уменьшать ставки единого налога с ИП и других физлиц в зависимости от вида деятельности, Мингорсовету - увеличивать ставки этого налога до 4 раз.

Доходы от этих фискальных мер планируется направить на борьбу с COVID-19.
"Наша Нива"
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