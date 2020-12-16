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Куда уходит валюта, зарабатываемая белорусскими экспортерами?

Около $1,7 миллиарда долларов куда-то подевались.


Сальдо внешней торговли товарами и услугами в Беларуси за январь-октябрь текущего года достигло 1,78 млрд. долларов, кроме того, предприятия еще и закупили валюты на внутреннем рынке на 0,4 млрд. долларов, однако их валютные вклады увеличились всего на 0,47 млрд. долларов. То есть, около 1,7 млрд. долларов куда-то подевались. Куда?

Чистые доходы от внешней торговли Беларуси в текущем году, как это ни удивительно, значительно выросли, несмотря на пандемию COVID-19 и политический кризис в стране. А именно, сальдо внешней торговли за январь-октябрь 2020 года увеличилось до 1,78 млрд. долларов с 454 млн. долларов за аналогичный период прошлого года. Это обеспечила внешняя торговля товарами, сальдо в которой сократилось до минус 1,38 млрд. долларов с минус 2,57 млрд. долларов год назад. При этом сальдо внешней торговли услугами также выросло, но только на 140,8 млн. долларов – до 3,16 млрд. долларов.

Данное улучшение произошло на фоне значительного сокращения объемов внешней торговли. Экспорт товаров и услуг из Беларуси за январь-октябрь 2020 года снизился на 13,9% (до 29,85 млрд. долларов), а импорт упал на 18% (до 28,07 млрд. долларов). Экспорт вырос осенью, и в октябре достиг 2,72 млрд. долларов, что является максимальным значением в текущем году и даже превышает экспорт за октябрь прошлого года на 25,8 млн. долларов.

В результате сальдо внешней торговли товарами и услугами за октябрь 2020 года достигло плюс 309,3 млн. долларов против минус 145,1 млн. долларов в октябре прошлого года.

Депозиты предприятий растут, населения – сокращаются


Казалось бы, при таких доходах предприятия должны купаться в валюте. Но этого не наблюдается. Часть заработанных за рубежом средств предприятия разместили на валютных банковских вкладах, величина которых за январь-ноябрь текущего года выросла на 473,9 млн. долларов – до 4,98 млрд. долларов. Причем в последние месяцы вклады сокращаются, несмотря на рост сальдо внешней торговли. Так, в ноябре они снизились по сравнению с октябрем на 23,6 млн. долларов. Переводные депозиты выросли на 138,8 млн. долларов (до 2,47 млрд. долларов), а срочные валютные вклады снизились на 162,3 млн. долларов (до 2,51 млрд. долларов).

Более того, за январь-ноябрь снизились и вложения предприятий в валютные ценные бумаги, выпущенные банками и размещенные вне банковского оборота: на 163,3 млн. долларов – до 569,3 млн. долларов.

Пока продолжает забирать валюту из банков и население. В ноябре валютные вклады физических лиц снизились на 65,5 млн. долларов и составили на 1 декабря 5,84 млрд. долларов. Впрочем, в ноябре прошлого года также был зафиксирован отток вкладов, но меньший: 1,3 млн. долларов. Тем не менее, это указывает на то, что отношение жителей Беларуси к сохранению валютных сбережений сейчас ненамного отличается от того, что было год назад.

В то же время, с начала года валютные депозиты физических лиц сократились на 1,7 млрд. долларов, то есть политический и экономический кризис не прошел бесследно. Отток вкладов не смогло остановить даже значительное увеличение процентов по валютным вкладам. Средняя ставка по новым вкладам в иностранной валюте на срок до 1 года, выросла с начала года примерно в 3 раза и достигла в ноябре 1,02%. Аналогичная ставка по долгосрочным валютным вкладам выросла примерно в полтора раза – до 1,85%.

Таким образом, население забрало из банков примерно столько же валюты, сколько исчезло у юридических лиц. Место, куда физические лица вложили свою валюту, известно. Это сейфы, матрасы, банки и прочие традиционные места хранения наличных денег. С юридическими лицами ситуация сложнее, так как они наличные хранить не могут (сверх тех сумм, которые им нужны для обеспечения своей деятельности).

Впрочем, надо иметь в виду, что некоторая часть валютных доходов предприятий от экспорта в страну еще не поступила. Внешняя дебиторская задолженность белорусских предприятий, по данным за январь-сентябрь текущего года, выросла на 30,6% и достигла 12,36 млрд. рублей. Если учесть, что при этом курс доллара поднялся примерно на 20%, то реальный прирост данной задолженности в долларах можно оценить примерно в 10%. Это немало – порядка 0,3 млрд. долларов, но далеко от 1,7 млрд.

Кроме того, следует учитывать возможность размещения средств юридических лиц в Банке развития. По данным бухгалтерского баланса Банка развития за три квартала текущего года, величина средств клиентов у него выросла на 0,35 млрд. рублей. То есть тут прирост валютных средств предприятий может оцениваться в десятки миллионов долларов или, пару сотен. Немного.


Валюта уходит на уплату долгов


Предприятия могли использовать валюту и для расчетов по своим внешним долгам. Именно на эти цели, по-видимому, и уходит большая часть валюты, зарабатываемой экспортерами.

По данным платежного баланса РБ, подготовленным Национальным банком РБ, внешний долг прочих секторов экономики РБ сократился за январь – июнь 2020 года на 0,5 млрд. долларов, и составил на 1 июля 17 млрд. долларов.

Краткосрочные внешние обязательства уменьшились на 454,6 млн. долларов – до 7,7 млрд. долларов, а долгосрочные – на 74,2 млн. долларов – до 9,3 млрд. долларов.

При этом финансовые (без учета Нацбанка) и нефинансовые организации, контролируемые государством, сократили свою внешнюю задолженность всего на 36,2 млн. долларов. Это означает, что погашали внешние долги, в основном, предприятия частной формы собственности. Данный процесс связан, по-видимому, с экономическим и политическим кризисом, что вызывает беспокойство у зарубежных кредиторов и собственников белорусских предприятий. Если за первое полугодие, когда политического кризиса еще не было, они сократили свое финансирование белорусских предприятий примерно на 0,5 млрд. долларов, то можно ожидать, что после 9 сентября этот процесс ускорился.

Судя по приведенным выше данным, за январь-октябрь внешняя задолженность предприятий снизилась примерно на 1 млрд. долларов. На ее сокращение и ушла валюта, заработанная во внешней торговле. Это, конечно негативный процесс, так как означает сокращение инвестиционных возможностей предприятий. Впрочем, есть и позитив: сокращение внешнего долга снижает расходы предприятий на их обслуживание.

Есть и другой позитивный момент: в случае нормализации ситуации в экономике и политике можно ожидать восстановления объемов кредитования белорусских предприятий из-за рубежа, что обеспечит неожиданный и незапланированный приток валюты в страну. К укреплению рубля это не приведет, так как курс белорусского рубля привязан к курсу российского, но Нацбанк получит возможность приобрести дополнительные объемы валюты для пополнения золотовалютных резервов.
Владимир Тарасов, «Белрынок»
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