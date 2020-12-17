Если закон будет принят, последствия для туротрасли могут быть фатальными и необратимыми, комментируют в Республиканском союзе туристических организаций.





Подводными камнями законопроекта специалисты называют введение инструмента финансовых гарантий в виде страховых, банковских гарантий либо «фонда туроператоров».





Этот инструмент списан с российского законопроекта, при этом „копировальщики инструмента“ не учли самого главного — емкости белорусского туристического рынка. Чтобы собрать фонд, который в последующем защитил бы потребителя от угроз банкротства туроператоров, по данным экономистов РСТО, понадобится около 150 лет! Зачем придумывать механизмы, которые изначально невозможно воплотить в жизнь?» — недоумевают в РСТО.





Регулятор до сих пор не учитывает, насколько мощно пандемия коронавируса ударила по туристической отрасли в стране. Между тем к ноябрю стало ясно, что организованный въездной туризм потерял в Беларуси практически 100% (!) потока, от выездного осталось не более 20% объема.





Продолжать сохранять бизнес и кадры в таких условиях невозможно. Поэтому многие турфирмы или закрылись, или отправили в бессрочные отпуска сотрудников. Практически никто не успел воспользоваться льготами указов № 143 и 178. Порядок применения мер поддержки был обсужден с туротраслью только 19 июня, а сами указы действовали короткий период — до 31 июля 2020 года. Так белорусский туризм остался без поддержки государства.





Актуальный указ об отсрочке исполнения обязательств по договорам также не был принят.





И сегодня регулятор, предложивший механизмы фингарантий в законопроект, пытается реагировать на проблему двухлетней давности, которую рынок уже решил самостоятельно.