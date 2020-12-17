"Переговоры Международной хоккейной федерации с белорусской стороной полностью противоречат решению МОК, которое было принято 7 декабря", - заявила председатель белорусского Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя во время пресс-конференции в четверг.





Герасименя подчеркнула, что это решение не только противоречит решению МОК, но и "полностью нарушает понятия этики и морали".





"Я считаю, что чемпионат мира из Беларуси необходимо переносить или отменять, так как проведение его в принципе невозможно", - отметила она.





Спортсменка поблагодарила МОК за принятое решение. "Введение санкций против НОК говорит о том, что в мире существует справедливость. Это то, чего сегодня не хватает Беларуси", - резюмировала Герасименя.





Также, отвечая на вопрос ИА "Интерфакс-Запад", Герасименя отметила, что опасается усиления репрессий и нарушений прав человека в Беларуси в преддверии ЧМ по хоккею, если он все-таки состоится.





Представители фонда спортивной солидарности во время пресс-конференции признались, что не связывались с национальными федерациями по хоккею с просьбой отказаться от участия в чемпионате мира в Беларуси, так как надеются на "централизованное решение" по данному вопросу.





Тем не менее, они высказали мысль, что каждый участник ЧМ-2021 по хоккею, который приедет в Беларусь, тем самым будет поддерживать действующую власть.





На днях Фазель заявил о возможности проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года целиком на территории Беларуси, без участия Латвии, если та откажется проводить турнир вместе с Беларусью, основываясь на политических причинах.





"Я не теряю надежды, что ситуация в Беларуси нормализуется и ЧМ станет возможным. Не в моем стиле сдаваться. Я буду сражаться, пока есть хоть тень надежды", - заявил Фазель, его слова приводил Championat.com.





Как сообщалось, в начале декабря МОК принял решение отстранить членов Исполнительного комитета НОК Беларуси, возглавляемого Александром Лукашенко, от Олимпийских игр и других мероприятий организации.





Также было решено приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине, и приостановить любые обсуждения с НОК Беларуси касательно проведения будущих мероприятий МОК.





Такое решение Международный олимпийский комитет принял на основании начатого расследования в отношении властей Беларуси по подозрению в политических преследованиях спортсменов.





Президентом Национального олимпийского комитета Беларуси является Александр Лукашенко. Также в состав исполнительного комитета организации входят старший сын Лукашенко Виктор, Дмитрий Басков, Дмитрий Пиневич и другие. Заметим, что все они находятся под санкциями ЕС, США и ряда других стран.