"У меня слишком много денег". Экс-жена основателя Amazon пожертвовала более $4 млрд
Богатейшая женщина в мире и экс-жена основателя компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт сделала пожертвования для 384 организаций США, занимающихся помощью пострадавшим от пандемии.
Бывшая жена основателя компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт за последние четыре месяца пожертвовала на благотворительность $4,2 млрд. Об этом она сообщила 16 декабря в своем блоге.
В прошлом году Скотт присоединилась к кампании "Клятва дарения", участники которой обязуются отдавать не менее половины своего капитала на благотворительность. Тогда она заявила, что у нее "слишком много денег", а потому она готова ими поделиться.
В этом году средства, которые жертвует Скотт, пойдут пострадавшим от пандемии COVID-19. Женщина отметила, что пандемия сильнее всего ударила по женщинам, представителям расовых меньшинств и бедным людям, в то время как состояние миллиардеров только увеличилось.
Поэтому экс-жена Безоса за последние четыре месяца отдала $4,2 млрд 384 организациям по всем США. Часть этих денег пойдет в продовольственные банки, фонды чрезвычайной помощи и службы поддержки для наиболее уязвимых категорий населения. Еще часть – на списание долгов, обучение трудоустройству, кредитные и финансовые услуги для малообеспеченных сообществ.
О намерении развестись Безосы заявили в январе 2019 года. На тот момент основатель Amazon уже был самым состоятельным человеком в мире.
После развода Скотт получила компенсацию в размере $35,7 млрд, она владеет 4% акций Amazon. Благодаря росту акций компании в этом году она стала самой богатой женщиной в мире с состоянием в $66,8 млрд.
10:54 17/12/2020
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