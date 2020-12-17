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Глава ФХБ Басков покинул совет директоров БСБ Банка

Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков на днях покинул совет директоров БСБ Банка, в который вошел в 2019 году. Информация о нем удалена на сайте банка. В веб-архиве сохранились данные.


Баскова сменил Александр Галов. В настоящее время он входит в набсовет Франсабанка. 

В СД БСБ Банка также входят заместитель директора компании «Семь Холмов Бел» Сергей Каганович и банкир с многолетним стажем Анатолий Устинчик.

В 2020 году Каганович и Басков стали владельцами аккумуляторного завода под Брестом.

Напомним, что Басков попал в скандал из-за участия в событиях, приведших к гибели Романа Бондаренко. Его опознали по фото.
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