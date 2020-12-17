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Рабочих БМЗ будут судить за забастовку

Прокуратура Гомельской области передала в суд Жлобинского района уголовное дело на трех работников ОАО "БМЗ — управляющая компания холдинга БМЗ".

Рабочих Белорусского металлургического завода обвиняют в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, а также активном участии в таких действиях".

Речь идет о событиях 17 августа. Тогда большая группа жлобинцев прошла на территорию завода и перекрыла пути технологическому транспорту, который доставлял сырье в цеха. 

"Это повлекло вынужденную остановку работы дуговых электросталеплавильных печей. На требования покинуть территорию и не препятствовать перемещению техники они ответили отказом", — отмечают в прокуратуре.

Ущерб от этих действий оценен в более чем 1000 рублей — столько понадобилось дополнительно заплатить за электричество, чтобы восстановить рабочую температуру в печах.

Один из обвиняемых в ходе следствия был взят под стражу, два других отпущены под личное поручительство.
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