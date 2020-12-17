Рабочих БМЗ будут судить за забастовку

Рабочих Белорусского металлургического завода обвиняют в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, а также активном участии в таких действиях".





Речь идет о событиях 17 августа . Тогда большая группа жлобинцев прошла на территорию завода и перекрыла пути технологическому транспорту, который доставлял сырье в цеха.





"Это повлекло вынужденную остановку работы дуговых электросталеплавильных печей. На требования покинуть территорию и не препятствовать перемещению техники они ответили отказом", — отмечают в прокуратуре.





Ущерб от этих действий оценен в более чем 1000 рублей — столько понадобилось дополнительно заплатить за электричество, чтобы восстановить рабочую температуру в печах.





Один из обвиняемых в ходе следствия был взят под стражу, два других отпущены под личное поручительство.