Рабочих БМЗ будут судить за забастовку
Прокуратура Гомельской области передала в суд Жлобинского района уголовное дело на трех работников ОАО "БМЗ — управляющая компания холдинга БМЗ".
Рабочих Белорусского металлургического завода обвиняют в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, а также активном участии в таких действиях".
Речь идет о событиях 17 августа. Тогда большая группа жлобинцев прошла на территорию завода и перекрыла пути технологическому транспорту, который доставлял сырье в цеха.
"Это повлекло вынужденную остановку работы дуговых электросталеплавильных печей. На требования покинуть территорию и не препятствовать перемещению техники они ответили отказом", — отмечают в прокуратуре.
Ущерб от этих действий оценен в более чем 1000 рублей — столько понадобилось дополнительно заплатить за электричество, чтобы восстановить рабочую температуру в печах.
Один из обвиняемых в ходе следствия был взят под стражу, два других отпущены под личное поручительство.
10:23 17/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение