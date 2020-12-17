Бюджет-2021 еще не поступил: парламент может продлить сессию

По регламенту предполагалось, что первое чтение состоится сегодня, 16 декабря, но этого не произошло. По этой причине ожидается или продление текущей сессии, или заседание в субботу, 19 декабря, или назначение отдельной внеочередной сессии.





После принятия проекта бюджета и всего пакета бюджетных документов на уровне Палаты представителей необходимо еще одобрение в Совете республики, а затем подпись президента.





Доходы республиканского бюджета в 2021 году, по предварительным данным, установлены на уровне 22,9 млрд рублей, а расходы — 27,3 млрд. Дефицит — 4,3 млрд рублей.