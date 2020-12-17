"Газпром" и Минск за 15 дней до истечения действия контракта на поставку газа в республику продолжают переговоры об условиях поставок.





Пресс-служба "Газпрома" сообщила, что в среду в Санкт-Петербурге состоялась встреча председателя правления Алексея Миллера с послом Беларуси Владимиром Семашко и министром энергетики Виктором Каранкевичем.





"Стороны обсудили условия поставок российского газа в Беларусь и его транзита по территории республики с 1 января 2021 года", - говорится в лаконичном релизе российской корпорации.





В свою очередь пресс-служба Минэнерго Беларуси по итогам переговоров заявила, что встреча прошла "в конструктивном ключе".





"Обсуждены вопросы белорусско-российского сотрудничества в газовой сфере в 2021 году. Встреча прошла в конструктивном ключе", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго, которое распространено вслед за релизом "Газпрома".









Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" до конца 2020 года действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики, напоминает "Газпром", пишет interfax.by





Цена газа для Беларуси на 2020 год определена в $127 за тыс. куб. м.





В 2020 году Минск накопил значительный долг за поставки газа ($330 млн по состоянию на середину сентября). "Газпром" ставил условием проведения переговоров о цене на 2021 год погашение задолженности. Переговоры начались в ноябре после ее погашения.





В 2019 году Беларусь импортировала 20,261 млрд куб. м российского газа, за 10 месяцев 2020 года отбор снизился на 9% - до 14,871 млрд куб. м.



