"16 декабря 2020 года в резиденции чрезвычайного и полномочного посла Японии в Республике Беларусь состоялась торжественная церемония подписания контрактов на выделение гранта", - говорится в сообщении дипмиссии.

Там отмечается, что с 2004 года посольство Японии в Беларуси реализует программу правительства Японии "Корни травы – грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека". В рамках данной программы правительство Японии выделяет гранты с целью помогать людям, пострадавшим из-за аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствий.

"Благодаря программе УЗ "Барановичская городская больница" получит грант в размере $78 025 для закупки аппарата УЗИ и видеоэндоскопа. ГУ "Червенский территориальный центр социального обслуживания населения" – в размере $35 220 для закупки специализированного автомобиля", - сообщили в посольстве.

Общая сумма выделенных средств - $113 245.

Эти проекты стали 55 и 56 проектами, реализованными в рамках программы "Корни травы". Общая сумма грантов, предоставленных в рамках данной программы с 2004 по 2020 год, составит $4 308 999.