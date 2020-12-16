Число убыточных предприятий в Беларуси выросло почти на 27 процентов





Чистая прибыль организаций на 1 ноября составила 4 млрд 393,9 млн рублей, что на 58,8% меньше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщают naviny.by.





Прибыль до налогообложения составила 6 млрд 512,3 млн (сократилась на 50,1%). Убыток от инвестиционной и финансовой деятельности составил 8 млрд 155,9 млн рублей против прибыли в 919,5 млн рублей за аналогичный прошлогодний период.





Прибыль от реализации выросла на 12% до 16 млрд 167 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 7,8% и 9,7% соответственно (в январе—октябре 2019 года — 7,3% и 9,1%).





Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 207 млрд 522,1 млн рублей, или на 5,4% больше, чем в январе—октябре 2019 года.