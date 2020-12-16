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Городской журнал «Большой» закрывается

Городской журнал «Большой» больше не будет издаваться в глянце, пишет «Наша ніва» со ссылкой на главного редактора издания Дмитрия Новицкого.




«Проблемы начались из-за коронавируса. Журнал ведь распространяется в ресторанах, кафе, а там почти не стало посетителей. Тираж в последние месяцы составлял 10–13 тысяч экземпляров, но мы уходили в страшный минус. Жаль, что закрываем, но другого выхода нет, не можем потянуть по деньгам. Журнал всегда был плюс-минус дотационным предприятием. Наверное, устали бороться. Нужно сделать паузу, передохнуть, потому что ситуация сложная по всем фронтам. Потом, наверное, будем переобуваться в цифровой формат», — рассказал он.

Журнал «Большой» выходил с 2010 года и позиционировал себя как «издание для думающих людей». Дмитрий Новицкий также руководит креативным агентством «Идея Консалт», поэтому основная часть команды, издававшая журнал, продолжит работу там. На фриланс ушел лишь дизайнер.
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