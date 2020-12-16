Курс биткоина обновил исторический максимум – более $20 тысяч









Таким образом, стоимость этой криптовалюты обновила исторический максимум, достигнутый в декабре 2017 года.





По информации портала CoinMarketCap, биткоин в среду на различных биржах подорожал более чем на 4%, а на крупнейшей по объемам торгов криптовалютами Binance – сразу на 5,24%, до 20327 долларов.





В настоящее время на долю биткоина приходится около 66% всего мирового рынка криптовалют.



