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Fitch: дефицит госбюджета Беларуси в 2020 году достигнет 3,4% ВВП, а в 2021-м — 4,3%

Fitch прогнозирует, что скорректированный дефицит бюджета расширенного правительства Беларуси (консолидированного бюджета и государственных внебюджетных фондов) достигнет 3,4% ВВП в 2020 году (против профицита 1,6% в 2019 году).

Это отражает дефицит в размере 2,6% ВВП официально объявленного консолидированного бюджета и более низкие, чем ожидалось ранее, капитальные расходы на атомную электростанцию (1,3% ВВП против первоначально заложенных в бюджет 3,2%), а также чистые внебюджетные расходы (–0,5% ВВП), отражающие выплаты госдолга перед государством, включая исполнение некоторых гарантий.

Бюджет на 2021 год находится в стадии подготовки. Рейтинговое агентство прогнозирует, что скорректированный дефицит расширенного правительства увеличится до 4,3% ВВП в 2021 году, поскольку ожидается более постепенная бюджетная консолидация с сокращением официально заявленного консолидированного дефицита до 2,1% ВВП.

Fitch прогнозирует рост долга Беларуси до 53,8% ВВП к 2022 году, что будет по-прежнему ниже медианного значения для стран с рейтингами категории «B» (71%). Тем не менее динамика белорусского долга высока и уязвима к колебаниям валютных курсов из-за большой доли долга в иностранной валюте (91%).
Источник: officelife
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