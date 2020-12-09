"Аксиоматично, что белорусская модель Совок/Госплан неэффективна. Она проигрывает по производительности труда, доходности инвестиций и доходам людей. Чтобы произвести единицу продукции в Беларуси нужно потратить в 3-4 раза больше энергии и материалов, чем в странах, богатых свободой и частной собственностью.

В 2020 году власти даже самого убеждённого сторонника старой модели постарались убедить в том, что

в Беларуси создана аморальная, нечестная, несправедливая система.

В ней топчут слабых и попавших в беду. В ней бонусы, привилегии и государственную поддержку получают богатые, представители номенклактурно-силовых фаворитов. В ней кризис превращает средний класс в бедных, а VIP-распорядителей и потребителей чужого в ещё более богатых и наглых.

В ней начальники при деньгах продолжают всё получать бесплатно, а людей с доходами ниже плинтуса заставляют платить даже за то, что по Конституции бесплатно.

Богатые/привластные – вот вам дешёвые кредиты, льготный доступ к земле/недвижимости, налоговые/таможенные привилегии. Коммерческие фавориты номенклатурно-силовых группировок – вот вам индульгенция на прощение долгов.

Слабого – души. Больного – дави. Честного - черни. Умного – глуши. Доброго – бей. Справедливого – затыкай. Вот нутро белорусской власти.

Оно было таким более четверти века. Просто в 2020 году его воочию увидели миллионы беларусов, которые до этого не интересовались политикой, делами/делишками распорядителей чужого.





Белорусская власть никогда не была народной. Она всегда была номенклатурно-силовой.

Сегодня маски сорваны. Ни у кого нет сомнения, что перед нами не социально-ориентированная модель, а ОМОНэкомика. На коне, на щитах ОМОНа – государственные и частные монополии. Для себя они зачистили поле, чтобы никаких конкурентов.





Административно-силовым ресурсом создали полностью подконтрольные VIP-распорядителям чужого финансовые, ресурсные потоки в сфере энергетических товаров, транзитных потоков, удобрений, финансов, розницы, недвижимости, табака, алкоголя, металлов, фармацевтики и других «вкусных» тем.

Для них был и остаётся только один приоритет – бабки.

Для них проще и безопаснее зарабатывать их со «своими» иностранцами. Поэтому в Беларуси королями хотят представители бизнеса Монако, Сербии, Австрии и Кипра. Жадность стейкхолдеров ЗАО «Беларусь» может сравниться только с презрением к свободе и чувству собственного достоинства независимого человека.





Сравним соседствующие новости последних дней.





Новость 1. Белорусские власти выделили участок в 1,3 гектара на берегу Минского моря компании «Эмирейтс Блю Скай» для строительства и обслуживания резиденции. Аренда на 99 лет. Вилла для арабского бизнесмена. Аренда на 99 лет.





Китайцы своё тоже в Беларуси получили – на чрезвычайно выгодных себе условиях. И другие арабские шейхи получили. А беларусам свою же землю в собственность не дают. Не дозрели ещё… Не заработали…





Новость 2. Структуре Управления делами президента «Белзарубежторг» (главным в УД ПБ является В. Шейман) дали право экспортировать нефтепродукты. Такой вот обыкновенный бизнес – «чёрным золотом» торговать. Опять же никакой идеологии – только бабки. Такой вот обыкновенный бизнес – «чёрным золотом» торговать. Опять же никакой идеологии – только бабки.

Новость 3. Совмин принял постановление № 715 от 9 декабря 2020 г. «О предоставлении субсидий» - для номенклатурных фаворитов Витебской области.





Тяжело им обслуживать кредиты. Вот заботливые лоббисты Витебщины пробили льготы для Верхнедвинского маслосырзавода, Витебский мясокомбинат, Глубокский молочноконсервный комбинат, ОАО «Молоко» г. Витебск, Оршанский мясоконсервный комбинат, Полоцкий молочный комбинат, Поставский молочный завод, Глубокский мясокомбинат.





Десятки миллионов долларов помогают чиновники этим заводам – за счёт денег налогоплательщиков и тех, кто не имеет номенклатурной «крыши». Ежегодно аграрные бароны вымывают из наших карманов по $2 – 3 млрд. Им что БЧБ, что ЗК, что пиратский флаг – лишь бы деньги из бюджета и карманов потребителей выкачивать.

Новость 4. Совмин принял постановление № 716 от 9.12.2020 «О компенсации потерь». По кредитам, выданным в 2016-2017гг. Жабинковскому сахарному заводу «в целях реализации мероприятий Государственной программы развития аграрного бизнеса» государство компенсирует потери Беларусбанку вплоть до конца 2029 года.





Это к вопросу о том, какое влияние в стране имеет «сахарная мафия». Директоров всех заводов посадили, но схематоз, как и в случае фармацевтического и медицинского рынка остался. За устойчивость схематоза платят налогоплательщики. За сахар от государственной монополии переплачиваем мы с вами.









Новость 5. Министерство спорта и туризма отвергло все 32 предложения по поддержке турбизнеса и сектора гостеприимства.





Они были выработаны предпринимателями, собственниками бизнеса, опытными управляющими на основе лучшего опыта мира. Белорусские власти своим высокомерным, пренебрежительным отношением готовы «похоронить» целую отрасль экономики. Ведь за ней не стоят аграрные бароны, мощные силовики или хитрые номенклатурные начальники.





Совет Министров считает представителей сектора туризма, общественного питания и гостеприимства бизнесменами низшего сорта.

Каждый день приходят грустные новости о закрытии компаний, сворачивании бизнеса ИП, отказе от инвестиционных планов, увольнениях людей и отъезде профессионалов. Каждый день приходят «чёрные» новости об унижении людей, ограничении свободы, поражении морали и здравого смысла.

Место совести нации на вершине пирамиды власти прочно заняли барыги, жучилы и баблорубы

– за счёт налогоплательщиков и потребителей. 2020-ый год показал, что они ради бабла готовы закрыть глаза на любые преступления, закрыть рот любому правдорубу, оправдать свою никчемность вульгарным «вы же понимаете…»





Они были и остаются вообще вне ценностей, потому что души свои давно продали или заложили в ломбард начальнику," - пишет Ярослав Романчук.