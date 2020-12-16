Канделаки обвинила Лукашенко в "крышевании" контрабанды сигарет в Россию
Генеральный продюсер российского спортивного телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки обвинила Александра Лукашенко в том, что он покровительствует контрабанде белорусских сигарет в Россию.
Об этом она написала в своем телеграм-канале.
В частности, она пишет о том, что масштаб проблемы катастрофический, а "помимо Александра Лукашенко, сидящего на вершине пирамиды контрафакта", главным исполнителем этой истории является приближенный в нему олигарх Алексей Олексин.
"Управделами президента Беларуси (глава - Шейман), магазины Duty free, крупные оптовые компании — вот акторы табачной контрабанды", - утверждает Канделаки и заключает:
"Российским правоохранительным органам под силу перекрыть эти каналы. Да, надо наступить на руки белорусской табачной мафии...
Мы совершенно точно не полигон для испытаний. А участники серых схем не являются неприкосновенными людьми. Давайте уже закончим эту историю".
15:16 16/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение