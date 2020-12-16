



Об этом она написала в своем телеграм-канале.





В частности, она пишет о том, что масштаб проблемы катастрофический, а "помимо Александра Лукашенко, сидящего на вершине пирамиды контрафакта", главным исполнителем этой истории является приближенный в нему олигарх Алексей Олексин.





"Управделами президента Беларуси (глава - Шейман), магазины Duty free, крупные оптовые компании — вот акторы табачной контрабанды", - утверждает Канделаки и заключает:





"Российским правоохранительным органам под силу перекрыть эти каналы. Да, надо наступить на руки белорусской табачной мафии...





Мы совершенно точно не полигон для испытаний. А участники серых схем не являются неприкосновенными людьми. Давайте уже закончим эту историю".