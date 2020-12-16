+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Фонд соцзащиты будут собирать деньги с тех, кто сидит в ЛТП и на "зонах"

16 декабря депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь".

Член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Валерий Стрельченок объяснил необходимость принятия закона тем, что существуют много нормативно-правовых актов в этой сфере, и их необходимо систематизировать.

Он заявил, что предлагается ввести новую категорию плательщиков — это организации, которые обеспечивали деньгами военнослужащих срочной службы. В новом законе будет закреплена и такая категория, как самозанятые граждане.

"Также к работающим будут относиться лица, находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях, находящиеся в местах лишения свободы, если они выполняют оплачиваемую работу", — передает БЕЛТА слова Стрельченка.

Изменения коснутся и возобновления нарушенных по уважительным причинам сроков обращения за помощью — как одноразовой, так и ежемесячной. "Раньше этот срок составлял полгода. Теперь будет вводиться ограничение по срокам за три года перед обращением, пособия будут назначаться не с момента обращения, а с даты наступления права на эту помощь", — уточнил депутат.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]