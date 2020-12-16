"Процветаем": более 42% белорусов живут на $200 в месяц

Белстат опубликовал данные о распределении населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов в третьем квартале 2020 года, пишет tut.by

За чертой бедности находится 4,8% населения.

По данным на 1 апреля, население Беларуси составляло 9 миллионов 397,8 тысячи человек. Это означает, что примерно 3 миллиона 957 тысяч человек живут на сумму до 500 рублей в месяц. Порядка 1 миллиона 49 тысяч человек в месяц имеют 1000 рублей (11,1%), а сумму до 200 рублей — 103 тысячи человек.





Самым богатым регионом оказался Минск, здесь располагающих суммой свыше 1000 рублей почти четверть — 23,6%. Следом идет Минская область (13,8%), на третьем месте — Гродненская область — 7,7%. Самый бедный регион — Могилевская область. Здесь меньше всего людей с располагаемыми ресурсами свыше 1000 рублей (5,5%) и больше всего людей с ресурсами менее 200 рублей (3,6%).





За чертой бедности оказалось 4,8% населения. Это означает, что их располагаемые ресурсы меньше бюджета прожиточного минимума. Меньше всего таких людей в Минске (0,9%), больше всего — в Брестской и Гомельской областях (по 6,8%).









Справка. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.